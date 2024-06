Zawodnik MMA zatrzymany. Miał działać na rzecz rosyjskiego wywiadu

Warszawa Zachodnia to dworzec jak z bajki. Zbliża się koniec prac, ale wcześniej pociągi pojadą... na telefon!

Zatrzymanemu zawodnikowi MMA grozi dożywocie

Jak podaje "WP", jednym z zatrzymanych przez polskie służby mężczyzn jest Białoruski zawodnik MMA. "WP", powołuje się na informacje organizację byłych białoruskich mundurowych BELPOL. Według tych informacji 37-latek mieszka w Polsce i w 2010 roku wziął udział w co najmniej dwóch walkach. Już wcześniej miał być skazany na trzy lata, za kradzież telefonów. Mężczyzna w środowisku ma być znany jako "Polak", a jego żoną ma być córka byłego konsula generalnego Białorusi w Gdańsku.

Akcję Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadziła pod koniec maja na terenie Warszawy, Pruszkowa, a także województwa śląskiego. 27 maja zatrzymano Polaka i dwóch Białorusinów. Są podejrzani między innymi w sprawie podpaleń w różnych częściach naszego kraju.

Jak informuje ABW, to kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej, mającej za zadanie dokonywanie aktów sabotażu, w szczególności podpaleń, na zlecenie rosyjskich służb specjalnych.

- W styczniu br. ABW zatrzymała obywatela Ukrainy, który czynił przygotowania do podpaleń obiektów na terenie Wrocławia. W toku przeprowadzonych czynności procesowych ujawniono i zabezpieczono m.in. przedmioty mogące służyć do realizacji kolejnych tego typu działań sabotażowych - informuje Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

Zatrzymanym prokuratura postawiła zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym oraz dokonywania aktów dywersji i sabotażu lub przestępstw o charakterze terrorystycznym, działając w ramach obcego wywiadu. Za zarzucone czyny grozić może kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Wobec wszystkich podejrzanych Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia, na wniosek prokuratury, zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Śledztwo prowadzi Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Sprawa ma charakter rozwojowy.