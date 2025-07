Zbudowali „altankę” z kostki brukowej na środku drogi. W środku był biały proszek

Drogowcy remontujący jedną z dróg w Gostynin ie (woj. mazowieckie) ustawili wzdłuż niej palety z kostką brukową. W niedzielę plac budowy był pusty. Okoliczni mieszkańcy zwrócili jednak uwagę, że krząta się po nim kilak młodych osób. Mężczyźnie przenosili kostkę i układali z niej osobliwą budowlę. Ktoś wezwał policję, żeby sprawdziła, co tam się dzieje.

Na miejsce przyjechał w końcu patrol policji. Mundurowi zastali osobliwy widok. Niemal na środku asfaltowej drogi stała konstrukcja przypominająca miniaturowy sześcienny dom rodem z lat 80. „Budowlańcy” przykryli ją paletą. – Zbudowana z kostki brukowej konstrukcja przypominała rodzaj prowizorycznego schronienia lub altany – relacjonuje mł. asp. Paweł Klimek z policji w Gostyninie.

Altanka z kostki na drodze i biały proszek. Policjanci zatrzymali 27-latka

Gdy tylko cztery osoby obecne na miejscu zauważyły zbliżających się funkcjonariuszy, zaczęły oddalać się w różnych kierunkach. Mundurowi błyskawicznie podjęli interwencję i zatrzymali całą grupę. 0 Podczas sprawdzania wnętrza tej nietypowej „budowli”, policjanci ujawnili porzucony portfel i telefon komórkowy, na którego obudowie widoczna była biała, sproszkowana substancja. Przeprowadzony test narkotykowy nie pozostawił wątpliwości – była to amfetamina – kontynuuje policjant.

Cała czwórka została zatrzymana i przewieziona do gostynińskiej komendy. W trakcie dalszych czynności ustalono, że narkotyki należą do 27-latka. Grozi mu do 3 lat za kratami.