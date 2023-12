Zderzenie tramwajów przy Dworcu Wileńskim. Są ranni!

Sąsiadka obezwładniła intruza. Chwilę wcześniej chciał wtargnąć do starszego małżeństwa

Warszawa. Zderzenie dwóch tramwajów. Dwie osoby ranne

Chwilę przed godziną 8 w piątek (1 grudnia) doszło do koszmarnego zderzenia. Zaraz przy Dworcu Wileńskim tramwaj linii 3 najechał na stojący przy przystanku tramwaj linii 28. Z pierwszych informacji, które do nas docierają, wynika, że dwie osoby zostały ranne.

− Zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 7:30. Doszło do kolizji dwóch tramwajów linii 3 i 28. Dwie osoby były badane na miejscu, lecz nie wymagają hospitalizacji − przekazała nam Elwira Kozłowska z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Jak słyszymy, motorniczy byli badani pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, byli trzeźwi.

O aktualnych utrudnieniach poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

− Z powodu zdarzenia drogowego na skrzyżowaniu Targowa z al. Solidarności linie 3, 6, 20, 25, 28 zostają skierowane na trasy objazdowe − przekazał ZTM.

Linie 3,6 i 28 kierunek Gocławka zostają skierowane do pętli Ratuszowa ZOO, linie 26 i 73 do pętli Czynszowa, natomiast linia 25 w kierunku Banacha kursuje ulicami: Targową, aleja Solidarności, Okopową, Towarową do placu Zawiszy.