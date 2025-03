Zderzenie tramwaju z samochodem w Warszawie. Duże utrudnienia, tłum na pętli

"Odebraliście mi to, co kochałam najbardziej". 4-letni Leoś umierał w męczarniach. Na sali rozpraw padły mocne słowa

Zakazano działalności w wieżowcu w centrum Warszawy, ale hotel działa dalej. Jak to możliwe?

Zderzenie tramwaju z autem w Warszawie. Duże utrudnienia

We wtorek rano na warszawskiej Pradze-Południe doszło do zderzenia tramwaju z samochodem osobowym. Tramwaj zblokował się przy zjeździe na pętlę Gocławek paraliżując ruch. Obecnie ruch linii 3,6,9 i 24 odbywa się tylko do pętli Wiatraczna.

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Autor:

Warszawa w końcu wycofa stare tramwaje? Gigantyczne zakupy! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Warszawa. Utrudnienia w kursowaniu linii 3,6,9,24

"Z powodu zablokowanego wjazdu na kraniec Gocławek trwają utrudnienia w kursowaniu linii 3,6,9 i 24. Możliwe opóźnienia kursów oraz skierowanie linii na trasy objazdowe.

Tramwaje zostały skierowane na trasę objazdową.

l. 3,6,9 i 24 > Gocławek:..zostały skrócone do pętli Wiatraczna" - informuje Warszawski Transport Publiczny.