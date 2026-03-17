Zderzenie z motocyklem pod Warszawą. Kierowca jednośladu w szpitalu

Alicja Franczuk
2026-03-17 12:40

Poważne zdarzenie drogowe w Konstancinie-Jeziornie koło Warszawy. Krótko po godzinie 10 rano osobowa Toyota zderzyła się z motocyklem. 44-letni mężczyzna kierujący jednośladem trafił do szpitala. Kierowcy przejeżdżający przez to miejsce muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami.

Autor: Justyna Świderska

Wypadek w Konstancinie-Jeziornie

Do groźnego wypadku doszło we wtorek, 17 marca, krótko po godzinie 10:00 rano przy ulicy Kwiatowej w Konstancinie-Jeziornie niedaleko Warszawy. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 70-letnia kobieta siedząca za kierownicą Toyoty zignorowała zasady pierwszeństwa przejazdu i wymusiła pierwszeństwo na 44-latku poruszającym się motocyklem marki Suzuki. W efekcie mężczyzna wjechał jednośladem w samochód osobowy.

Motocyklista odniósł obrażenia i został przetransportowany do szpitala.

Funkcjonariusze policji sprawdzili stan trzeźwości uczestników zdarzenia.

"Wszyscy byli trzeźwi" – przekazał mł. asp. Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Utrudnienia w ruchu pod Warszawą po wypadku motocyklisty

Zdarzenie drogowe mocno skomplikowało sytuację na drodze. Służby wprowadziły w miejscu zderzenia ruch wahadłowy, co powoduje utrudnienia dla przejeżdżających tamtędy kierowców.

