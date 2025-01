Kierowca zawisł na barierkach w Warszawie. Internauci są bezlitośni: Funkcja szynowozu

Co czeka Warszawę w 2025 roku? Przegląd najważniejszych wydarzeń w stolicy

Warszawa. Kierowca zawisł samochodem na barierkach

Widząc te zdjęcia po raz pierwszy trudno opanować śmiech i zdziwienie. "Jak on to zrobił?!" - sam kierowca pewnie sam się nad tym zastanawia. Trzeba mieć wyjątkowe szczęście, by z takiej sytuacji wyjść bez szwanku.

Kierujący autem marki minii cooper o godz. 2 w nocy zjeżdżając z ronda na Wawrze uderzył w znak, wjechał na barierki i zawisł kilkadziesiąt centymetrów nad ziemią. Na miejscu interweniowała policja i strażacy, którzy pomogli bezpiecznie sprowadzić samochód na ziemię.

Internauci nie mają litości. "Tu nie można parkować"

Zdjęcia ze zdarzenia pojawiły się w sieci. Rozbawieni internauci nie mają litości dla kierowcy:

funkcja szynowozu,

Kaskader może za 10 razem by tak zrobił 😂,

Zaraz postawią tam parkometr i czekać aż ktoś zaparkuje,

Jak by ktoś mi to opowiedział co tu się wydarzyło to bym nie uwierzył,

idealnie wyśrodkował,

Olej chciał zmienić 😄,

Od dawna wiadomo, że brakuje miejsc parkingowych 😅.