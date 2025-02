Szpital w Warszawie okradziony! Złodziej połasił się na respiratory

To najsłynniejsza toaleta w Polsce! "Toaleta miejska im. Rafała Trzaskowskiego" w Mapach Google

Ze szpitala w Warszawie zniknął sprzęt medyczny, w tym respiratory, wart ponad 380 tys. złotych. Kiedy w ubiegłym roku na jednym z portali aukcyjnych pojawiły się oferty sprzedaży sprzętu medycznego, w tym respiratorów wartych kilkanaście tysięcy złotych, po mocno zaniżonych cenach, od razu przykuły uwagę policji.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dwie osoby zatrzymane

Jako pierwszy wpadł paser, który zajmował się sprzedażą sprzętu. 52-letni mężczyzna został zatrzymany w Radomiu, gdzie prowadził przestępczy proceder.

Znalezienie złodzieja nie zajęło dużo czasu. To 49-letni pracownik szpitala. Handel skradzionym sprzętem traktował jak dodatkowe źródło dochodu. Nie interesowało go, że potrzebują go chorzy!

Obydwaj mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

- Sprawcy kradzieży grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Paser odpowie za przestępstwo, którego górna granica kary to 5 lat pozbawienia wolności. Postępowanie ma nadal potencjał rozwojowy, gromadzone są materiały dotyczące kolejnych zdarzeń związanych z przestępczą działalnością mężczyzny i niewykluczone są kolejne zatrzymania - mówi asp. szt. Marta Haberska z mokotowskiej policji.