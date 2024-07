To pierwsza taka autostrada w kraju. Powstanie tuż pod Warszawą. Jeden szczegół zaskakuje

Wola. Złapał dziewczynę tam, gdzie nie powinien i uciekł. Policja go złapała!

Wszystko rozegrało się na warszawskiej Woli w poniedziałek (1 lipca). Sprawę nagłośnił chłopak molestowanej dziewczyny. Wrzucił na post jednym z forów internetowych zrzeszających okolicznych mieszkańców. Jego wpis jest szokujący. -Ten zwyrol obmacał ją po piersiach, kiedy zaczęła krzyczeć, uciekł. Wokół byli ludzie, nikt nie reagował – twierdzi wzburzony mężczyzna. Do postu załączył zdjęcie. Ofierze udało się zrobić zdjęcie napastnikowi zanim zdołał uciec.

Dzień później dziewczyna zgłosiła się na komisariat policji. - Pokrzywdzona zgłosiła się do nas 2 lipca wieczorem, a samo zdarzenie miało miejsce 1 lipca. Policjanci wstępnie zakwalifikowali sprawę jako "inna czynność seksualna", rozpoczęli ustalenia okoliczności zdarzenia, jak i dążyli do zatrzymania samego sprawcy. Operacyjni namierzyli go w czwartek rano i zatrzymali – powiedziała cytowana przez TVN Warszawa kom. Marta Sulowska z wolskiej policji.

Policjanci z Woli zatrzymali 59-latka, który w poniedziałek napastował kobietę. Pokrzywdzona umieściła w sieci informację o tym co się stało i złożyła zawiadomienie. Reakcja policjantów była natychmiastowa. Teraz o zarzutach i karze dla mężczyzny zdecyduje Prokuratura i Sąd. pic.twitter.com/4Njj3KrWFJ— Policja Warszawa (@Policja_KSP) July 4, 2024

Już w czwartek (4 lipca) rano mundurowym udało się dopaść podejrzanego. Teraz sprawę bada prokuratura. 59-latek prawdopodobnie usłyszy zarzuty. Na razie nie wiemy jakie.

