Żłobek z koszmarów w Warszawie! Opiekunki skazane za znęcanie się nad dziećmi

Co tam się działo?! Jak informuje Gazeta Wyborcza, w jednym z warszawskich żłobków dochodziło do skandalicznych sytuacji z udziałem dzieci i opiekunek. We wtorek 15 kwietnia w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe dwie kobiety usłyszały wyroki za "znęcanie psychiczne nad osobami nieporadnymi ze względu na wiek".