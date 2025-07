Złodziej jak ninja! Włamał się przez dach i ukradł 50 tysięcy

Węgrów. Włamanie rodem z filmu akcji

W kwietniu br. w Węgrowie doszło do kradzieży z włamaniem, która przypomina scenariusz filmu akcji. Sprawca, niczym ninja, dostał się na ogrodzoną posesję, a następnie wspiął się na dach hali produkcyjnej. Tam, po otwarciu włazu dachowego, wszedł do środka.

"Poruszając się po obiekcie, wyłamał zawiasy w drzwiach prowadzących do pomieszczeń biurowych. W jednym z nich znalazł metalowy sejf i wyważając jego drzwi, ukradł 50 000 zł." – relacjonuje policja.

Kryminalni na tropie

Sprawa była priorytetem dla węgrowskich policjantów. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej i dochodzeniowej, funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie ustalili personalia sprawcy. Okazał się nim 34-letni mieszkaniec powiatu chorzowskiego.

Joker podpalił swój dom. Biegał po okolicy i pytał, czy nagrywają tu program "Na Wspólnej" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zatrzymanie na Śląsku

Mężczyzna został zatrzymany na terenie województwa śląskiego i przewieziony do Węgrowa. Teraz odpowie za swoje czyny przed sądem.

- 34-latek usłyszał już zarzuty kradzieży z włamaniem. Grozi mu za to surowa kara. Zatrzymany usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności – informuje asp. Monika Księżopolska z węgrowskiej policji.