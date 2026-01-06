Złodziej wrócił do kościoła. Okradł wiernych po raz drugi. Parafianie w szoku!

W pierwszy dzień Nowego Roku doszło do zuchwałej kradzieży w jednym z kościołów w Płocku. Parafia opublikowała w mediach społecznościowych nagranie z monitoringu oraz apel o pomoc w odzyskaniu skradzionych przedmiotów.

Szczegóły kradzieży w płockim kościele

Łupem złodzieja padły ofiary składane do aniołka przy żłóbku oraz dwa świeczniki wotywne. W sprawę natychmiast zaangażowali się płoccy dzielnicowi, którzy szybko namierzyli i zatrzymali sprawcę. Jak się okazało, ten sam mężczyzna już kilka miesięcy temu okradł inny kościół w Płocku.

Przypomnijmy, że w sierpniu 2025 roku policjanci zatrzymali tego samego mężczyznę, który włamał się do skarbon kościelnych w jednej z płockich parafii. Dzięki czujności mieszkańców, którzy rozpoznali podejrzanego na opublikowanym przez policję nagraniu, sprawca został szybko ujęty.

− Już kilka godzin po opublikowaniu w piątek (22 sierpnia 2025 roku) wizerunku sprawcy kradzieży z włamaniem do skarbon kościelnych w jednej z parafii w Płocku, policjanci zatrzymali 47-letniego mężczyznę. Do zatrzymania doszło dzięki czujności i zaangażowaniu mieszkańców, którzy rozpoznali podejrzanego − informowała wówczas policja.

Apel i podziękowania płockiej policji

Policja, chcąc jak najszybciej ująć mężczyznę, zdecydowała się na publikację jego wizerunku, który zarejestrował monitoring. Reakcja płocczan okazała się natychmiastowa − do funkcjonariuszy zaczęły napływać liczne telefony z informacjami o podejrzanym.

− Dzięki Państwa zaangażowaniu możliwe było szybkie zatrzymanie mężczyzny − dziękowali wówczas funkcjonariusze.

Mężczyzna usłyszał już zarzut kradzieży z włamaniem i przyznał się do winy. Jak ustalono, w przeszłości był już karany za podobne przestępstwa. Tym razem grozi mu nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

