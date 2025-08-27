Złodziej z Woli zasnął w ciężarówce po nieudanym włamaniu. „Nie potrafił wytłumaczyć, co robi”

Policjanci z Woli otrzymali nietypowe zgłoszenie. Na terenie budowy 29-letni mężczyzna włamał się do trzech samochodów ciężarowych, ale nie znalazł w nich nic wartościowego. Zamiast uciekać, postanowił... zasnąć w jednym z nich. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia za usiłowanie kradzieży z włamaniem.

Policjanci z Woli zatrzymali 29-latka podejrzanego o usiłowanie kradzieży z włamaniem do trzech pojazdów. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu. Jak informuje nadkom. Marta Sulowska z policji, ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawca na terenie budowy wybijał szyby w samochodach ciężarowych.

Jak doszło do zatrzymania 29-latka z Woli?

Zgłoszenie o włamaniu do samochodów ciężarowych na Woli postawiło na nogi policjantów. Na miejscu funkcjonariusze szybko ustalili okoliczności zdarzenia. Jeden z pracowników budowy zauważył wybitą szybę w jednym z pojazdów. Kolejne oględziny ujawniły, że w następnym samochodzie również wybito szybę, a trzeci miał zarysowania od uderzenia kamieniem.

Największe zdziwienie pracownika budowy wzbudził jednak widok śpiącego mężczyzny w jednym z pojazdów. Bez wahania zaalarmował policję.

Policjanci z Woli otrzymali zgłoszenie w sprawie mężczyzny, który miał włamać się do samochodów ciężarowych. Na miejscu funkcjonariusze ustalili okoliczności zdarzenia. Wynikało z nich, że pracownik zwrócił uwagę na wybitą szybę w jednym z pojazdów. Po chwili okazało się, że w kolejnym jest wybita szyba, natomiast w trzecim z pojazdów były zarysowania od uderzenia kamieniem. Największe jego zdziwienie było, kiedy w jednym z pojazdów zauważył śpiącego mężczyznę. Od razu zaalarmował policję − relacjonuje nadkom. Marta Sulowska.

Konsekwencje dla włamywacza z Woli

Zatrzymany 29-latek nie potrafił wytłumaczyć policjantom swojego zachowania. Po zebraniu materiału dowodowego usłyszał trzy zarzuty karne. Właściciel pojazdów oszacował straty na kilka tysięcy złotych. Za usiłowanie kradzieży z włamaniem grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola w Warszawie. Dalsze postępowanie wyjaśni wszystkie okoliczności tego nietypowego zdarzenia.

