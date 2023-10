Zmiana czasu z letniego na zimowy. Kiedy przestawiamy zegarki? Dlaczego wciąż musimy to robić?

Skansen w Wiączeminie Polskim. To magiczne miejsce na Mazowszu obchodzi 5 urodziny! Będą powidła z buraków

Zmiana czasu na zimowy w 2023 roku? Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu z letniego na zimowy nastąpi w ostatni weekend października - w nocy z soboty 28 października na niedzielę 29 października 2023 roku. Zegary trzeba będzie przesunąć o godzinę do tyłu, czyli z godziny 3:00 na godzinę 2:00 w nocy. Oznacza to, że teoretycznie będziemy spać godzinę dłużej!

Jak zamiana czasu wpływa na człowieka?

Parę dni po zmianie czasu wiele osób odczuwa zmęczenie albo rozdrażnienie. Duża liczba lekarzy twierdzi, że skracanie naszego snu przy zmianie czasu na letni rujnuje ludzkie zdrowie. Co więcej, zmiana czasu może prowadzić do zaburzeń snu, obniżonej wydajności, zwiększonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, a także zmian nastroju oraz problemów z apetytem i metabolizmem. Wynika to z nagłej zmiany rytmu dobowego. Skutki te mogą ustąpić, bądź zniknąć po pewnym czasie.

Kiedy koniec ze zmianą czasu?

Od kilku lat głośno jest o pomyśle, ustanowienia jednego czasu na cały rok. W 2019 roku Parlament Europejski chciał znieść zmiany czasu. Europosłowie chcieli, aby w marcu 2021 roku mieszkańcy krajów Unii Europejskiej ostatni raz przekręcili zegarki. Jednak przez pandemię COVID-19 pracę nad projektem zostały wstrzymane. Z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego, wynika, że w przestawianie zegarków czeka nas jeszcze co najmniej do 2026 r.