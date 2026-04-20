Zmiany na placu Narutowicza. Mieszkańcy Ochoty muszą przygotować się na spore utrudnienia

Remont placu Narutowicza. Jak zmieni się serce Ochoty?

Przedstawiciele Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta oraz Tramwajów Warszawskich obiecali, że znane rondo zyska zupełnie nowe, wypoczynkowe oblicze. Roboty wystartowały w poniedziałek, 20 kwietnia. Zgodnie z harmonogramem w rejonie węzła komunikacyjnego pojawią się kolejne drzewa, krzewy oraz kolorowe rabaty. Torowisko zostanie obsadzone rozchodnikiem, a przestrzeń uatrakcyjnią stylowe pergole.

Zniszczone chodniki zastąpi estetyczna, granitowa nawierzchnia. Z myślą o miłośnikach jednośladów na ulicy Akademickiej wyznaczony będzie specjalny kontrapas. Drogowcy zrobią również porządek z chaotycznym parkowaniem. Dzięki wybudowaniu wyznaczonych zatok, kierowcy przestaną blokować pieszym chodniki.

Zmiany odczują też pasażerowie komunikacji miejskiej, ponieważ dwa perony na pętli zostaną wydłużone, by obsługiwać największe składy. Teren zyska udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Finał prac przewidziano na końcówkę 2026 roku.

Utrudnienia dla kierowców i pasażerów ZTM. Zamknięta ulica Grójecka

Inauguracja robót w poniedziałek, 20 kwietnia, oznacza zamknięcie fragmentu jezdni i trotuaru między ulicą Akademicką a placem Narutowicza. Wyjeżdżający z ulicy Uniwersyteckiej będą zmuszeni skręcać wyłącznie w lewo lub w prawo w Akademicką, a w okolicy ubędzie miejsc postojowych. W czwartek, 23 kwietnia, drogowcy zajmą się peronem tramwajowym zlokalizowanym vis-à-vis pobliskiego kościoła. Skutkiem tego będzie wyłączenie z ruchu lewego pasa ulicy Grójeckiej w kierunku ulicy Wawelskiej.

Od poniedziałku, 27 kwietnia, ekipy remontowe przeniosą się na torowisko przy świątyni. Wymienią tam szyny, podbudowę, zmodernizują przejście oraz sam przystanek od strony ulicy. Te roboty całkowicie wstrzymają ruch tramwajów na odcinku od placu Narutowicza do pętli P+R Al. Krakowska oraz Banacha na równy tydzień – między 27 kwietnia a 3 maja.

Składy linii 1, 7, 9, 14 i 15 skończą bieg na placu Narutowicza. Tramwaje numer 22 i 25 dojadą tylko do placu Starynkiewicza. Na odciętym fragmencie trasy Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi zastępczą linię autobusową Z-9, a dodatkowe pojazdy obsłużą odcinek do skrzyżowania alei Krakowskiej z ulicą Hynka.

Mieszkańcy i eksperci krytykują zakres prac. Ratusz czeka na IV linię metra

Zaprezentowany przez ratusz projekt wywołał sporo kontrowersji. Oponenci podkreślają, że po wielu latach szumnych zapowiedzi, skala modernizacji jest po prostu skromna. Krytycy zwracają uwagę, że ostatecznie porzucono pomysł zwężenia samej pętli oraz korekty przebiegu ulicy Grójeckiej.

Stołeczni urzędnicy bronią się, twierdząc, że aktualne prace mają charakter wyłącznie tymczasowy. Prawdziwa rewolucja na placu Narutowicza ma nastąpić dopiero podczas budowy IV linii metra, która zakłada stworzenie w tym miejscu podziemnej stacji. Problem w tym, że realizacja wizji stacji metra M4 to perspektywa oddalona o co najmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt lat. Do tego czasu w sercu Ochoty będzie więc obowiązywało rozwiązanie pośrednie.

Plan Narutowicza, Warszawa