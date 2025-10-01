Zmiany na uczelniach w całej Polsce od 1 października. Studenci muszą to wiedzieć

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-10-01 5:00

Od 1 października studenci w całej Polsce wchodzą w nową rzeczywistość. Po makabrycznym ataku siekierą na Uniwersytecie Warszawskim w maju bieżącego roku, uczelnie w całym kraju zaostrzają procedury bezpieczeństwa. Strażnicy akademiccy dostaną paralizatory, gaz, pałki teleskopowe i kamery na mundury. W wielu miastach pojawią się także przyciski alarmowe, szkolenia antyterrorystyczne i nowe patrole ochrony. Ministerstwo Nauki zapowiada kolejne zmiany.

Super Express Google News

WARSZAWA: Straż z paralizatorami i kamerami

Tragedia na Uniwersytecie Warszawskim wstrząsnęła całą Polską. 7 maja wieczorem 22-letni student prawa zabił portierkę i ciężko ranił strażnika. Teraz uczelnia mówi jasno: do podobnego horroru nie można dopuścić.

Od 1 października nasi strażnicy mają prawo do użycia środków interwencyjnych: siły fizycznej, ręcznych miotaczy gazu, paralizatorów, pałek teleskopowych. Wyposażeni zostaną także w kamery nasobne − wymienił kanclerz UW Robert Grey.

Nie każdy jednak dostanie paralizator. − Wyposażenie przekazujemy tylko strażnikom certyfikowanym, po badaniach psychologicznych i przeszkoleniu. Siła to rozwiązanie ostateczne − podkreślił.

Dodatkowo pojawią się samochody patrolowe i nowe Biuro ds. Bezpieczeństwa. Władze uczelni uruchomiły też całodobowy telefon i przyciski alarmowe.

Minister Nauki Marcin Kulasek zapowiada, że podobne rozwiązania mają wejść na innych uczelniach, choć potrzebne są przepisy. − Lepiej to zrobić profesjonalnie i dobrze i dać dokument, który jest do wykorzystania i do wprowadzenia na uczelniach − mówi minister.

OLSZTYN: Monitoring, szkolenia i własna straż

Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim już trwają szkolenia dla pracowników i rozbudowa systemu monitoringu.

Modernizujemy i rozbudowujemy system monitoringu (...). Nie zapominamy również o plakatach dotyczących zasad bezpieczeństwa − mówi rzecznik uczelni Norbert Kaczan.

Planowana jest też własna służba ochrony z nowymi uprawnieniami. Ministerstwo chce dodatkowo finansować szkolenia studentów i pracowników, we współpracy z policją.

KRAKÓW: Szkolenia z ABW i walka o przepisy

Uniwersytet Rolniczy przygotował szkolenia antyterrorystyczne prowadzone przez ekspertów ABW.

To specjalnie zorganizowane szkolenie, które dotyczy prewencji terrorystycznej i procedury 4U: uważaj, uciekaj, ukryj się, uderzaj − wyjaśnia Izabella Majewska.

UJ chce zmian w ustawie, by straż rektorska mogła korzystać z gazu, pałek i kajdanek. − Rozmowy na wyższym szczeblu są aktualnie prowadzone − zapewnia Marcin Kubat.

WROCŁAW: Syreny, patrole i szkolenia

Politechnika Wrocławska stawia na nowoczesny sprzęt i procedury.

Zwiększyliśmy liczbę mobilnych urządzeń do zgłaszania zagrożeń, zamontujemy sygnalizatory dźwiękowe i przeszkoliliśmy pracowników − mówi rzecznik uczelni Michał Ciesielski.

Podobne rozwiązania wdraża Uniwersytet Wrocławski, który podkreśla, że kluczowe jest też podnoszenie świadomości studentów i pracowników.

Zabójstwo na kampusie UW. Policja opublikowała wstrząsające nagranie. Pokazali wszystko
53 zdjęcia

POZNAŃ: Nowa Straż Akademicka

Politechnika Poznańska stworzyła własną straż liczącą 40 osób. Ochroniarze są wyposażeni w kajdanki, gaz i pałki, a kampus patrolują całą dobę.

− Mamy już pierwsze pozytywne sygnały (...). Jest strażnik, który porusza się pomiędzy budynkami i sprawdza obiekty − podkreśla kanclerz Łukasz Kalupa.

Monitoring obejmuje całą uczelnię.

ŁÓDŹ: Szkolenia i system antynapadowy

Łódzkie uczelnie stawiają na szkolenia z policją i ratownikami.

− Do tej pory wzięło w nich udział ponad 600 osób, a kolejne edycje są już planowane − mówi Iwona Ptaszek-Zielińska z Uniwersytetu Medycznego.

Politechnika Łódzka wzmocniła monitoring i ochronę, a Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna zamontowała przyciski antynapadowe.

TORUŃ: Patrole ochrony i alarmy

UMK wprowadza mobilne patrole ochrony i nowe przyciski alarmowe w budynkach.

− Wprowadzenie Agencji Ochrony, która będzie patrolowała kampus (...). Ponadto rewiduujemy umowę z policją − mówi rzecznik uczelni Patryk Tomaszewski.

BYDGOSZCZ: Kursy samoobrony i kontrole wejść

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy już wcześniej ograniczyło dostęp osobom postronnym.

− Uruchomiono kursy samoobrony. To cieszyło się dużym zainteresowaniem − mówi dziekan Marek Foksiński.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego organizuje szkolenia z policją. − Było to szkolenie z samoobrony i z tzw. trudnego petenta − dodaje kanclerz Monika Matowska.

Od października studenci muszą liczyć się z większą kontrolą, widoczną ochroną i nowymi procedurami. Wszystko po to, by na polskich uczelniach nie doszło do kolejnej tragedii.

Polecany artykuł:

Zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Mieszko R. wymaga dalszych badań. Jest …
„Musimy reagować na zmieniający się świat”. Rektor UW w dosadnych słowach po ataku na kampusie
17 zdjęć
CO WIEMY O MIESZKO R. BRUTALNE MORDERSTWO NA KAMPUSIE UW | Poranny Ring 2025 05 09
Sonda
Czy kiedykolwiek groził Ci ktoś nożem?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UCZELNIE WYŻSZE
Mieszko
UCZELNIA
NAJLEPSZE UCZELNIE
NAJLEPSZA UCZELNIA
UCZELNIE
UW WARSZAWA