Zmiany na uczelniach w całej Polsce od 1 października. Studenci muszą to wiedzieć

WARSZAWA: Straż z paralizatorami i kamerami

Tragedia na Uniwersytecie Warszawskim wstrząsnęła całą Polską. 7 maja wieczorem 22-letni student prawa zabił portierkę i ciężko ranił strażnika. Teraz uczelnia mówi jasno: do podobnego horroru nie można dopuścić.

− Od 1 października nasi strażnicy mają prawo do użycia środków interwencyjnych: siły fizycznej, ręcznych miotaczy gazu, paralizatorów, pałek teleskopowych. Wyposażeni zostaną także w kamery nasobne − wymienił kanclerz UW Robert Grey.

Nie każdy jednak dostanie paralizator. − Wyposażenie przekazujemy tylko strażnikom certyfikowanym, po badaniach psychologicznych i przeszkoleniu. Siła to rozwiązanie ostateczne − podkreślił.

Dodatkowo pojawią się samochody patrolowe i nowe Biuro ds. Bezpieczeństwa. Władze uczelni uruchomiły też całodobowy telefon i przyciski alarmowe.

Minister Nauki Marcin Kulasek zapowiada, że podobne rozwiązania mają wejść na innych uczelniach, choć potrzebne są przepisy. − Lepiej to zrobić profesjonalnie i dobrze i dać dokument, który jest do wykorzystania i do wprowadzenia na uczelniach − mówi minister.

OLSZTYN: Monitoring, szkolenia i własna straż

Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim już trwają szkolenia dla pracowników i rozbudowa systemu monitoringu.

− Modernizujemy i rozbudowujemy system monitoringu (...). Nie zapominamy również o plakatach dotyczących zasad bezpieczeństwa − mówi rzecznik uczelni Norbert Kaczan.

Planowana jest też własna służba ochrony z nowymi uprawnieniami. Ministerstwo chce dodatkowo finansować szkolenia studentów i pracowników, we współpracy z policją.

KRAKÓW: Szkolenia z ABW i walka o przepisy

Uniwersytet Rolniczy przygotował szkolenia antyterrorystyczne prowadzone przez ekspertów ABW.

− To specjalnie zorganizowane szkolenie, które dotyczy prewencji terrorystycznej i procedury 4U: uważaj, uciekaj, ukryj się, uderzaj − wyjaśnia Izabella Majewska.

UJ chce zmian w ustawie, by straż rektorska mogła korzystać z gazu, pałek i kajdanek. − Rozmowy na wyższym szczeblu są aktualnie prowadzone − zapewnia Marcin Kubat.

WROCŁAW: Syreny, patrole i szkolenia

Politechnika Wrocławska stawia na nowoczesny sprzęt i procedury.

− Zwiększyliśmy liczbę mobilnych urządzeń do zgłaszania zagrożeń, zamontujemy sygnalizatory dźwiękowe i przeszkoliliśmy pracowników − mówi rzecznik uczelni Michał Ciesielski.

Podobne rozwiązania wdraża Uniwersytet Wrocławski, który podkreśla, że kluczowe jest też podnoszenie świadomości studentów i pracowników.

POZNAŃ: Nowa Straż Akademicka

Politechnika Poznańska stworzyła własną straż liczącą 40 osób. Ochroniarze są wyposażeni w kajdanki, gaz i pałki, a kampus patrolują całą dobę.

− Mamy już pierwsze pozytywne sygnały (...). Jest strażnik, który porusza się pomiędzy budynkami i sprawdza obiekty − podkreśla kanclerz Łukasz Kalupa.

Monitoring obejmuje całą uczelnię.

ŁÓDŹ: Szkolenia i system antynapadowy

Łódzkie uczelnie stawiają na szkolenia z policją i ratownikami.

− Do tej pory wzięło w nich udział ponad 600 osób, a kolejne edycje są już planowane − mówi Iwona Ptaszek-Zielińska z Uniwersytetu Medycznego.

Politechnika Łódzka wzmocniła monitoring i ochronę, a Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna zamontowała przyciski antynapadowe.

TORUŃ: Patrole ochrony i alarmy

UMK wprowadza mobilne patrole ochrony i nowe przyciski alarmowe w budynkach.

− Wprowadzenie Agencji Ochrony, która będzie patrolowała kampus (...). Ponadto rewiduujemy umowę z policją − mówi rzecznik uczelni Patryk Tomaszewski.

BYDGOSZCZ: Kursy samoobrony i kontrole wejść

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy już wcześniej ograniczyło dostęp osobom postronnym.

− Uruchomiono kursy samoobrony. To cieszyło się dużym zainteresowaniem − mówi dziekan Marek Foksiński.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego organizuje szkolenia z policją. − Było to szkolenie z samoobrony i z tzw. trudnego petenta − dodaje kanclerz Monika Matowska.

Od października studenci muszą liczyć się z większą kontrolą, widoczną ochroną i nowymi procedurami. Wszystko po to, by na polskich uczelniach nie doszło do kolejnej tragedii.

