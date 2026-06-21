Zmiany w Szpitalu Południowym. W poniedziałek ma zostać powołana nowa rada

Martyna Urban
Martyna Urban
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-06-21 12:35

Warszawski ratusz zapowiada powołanie nowej rady nadzorczej Szpitala Południowego. Zmiany mają zostać sformalizowane najprawdopodobniej w poniedziałek, po dostarczeniu przez wskazanych kandydatów wymaganych dokumentów. Decyzja jest następstwem zapowiedzianej przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego reformy nadzoru nad miejskimi spółkami medycznymi po ujawnieniu nieprawidłowości w placówce.

Rafał Trzaskowski w ciemnym garniturze i krawacie, obok w kółku zdjęcie Dawida Kacprzyka. W tle widoczny budynek Szpitala Południowego. Zdjęcie ilustruje temat zmian w radzie nadzorczej szpitala po ujawnionych nieprawidłowościach, o których możesz przeczytać na naszym portalu.
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express, Art Service, Paweł Wodzyński/ East News Rafał Trzaskowski w garniturze z krawatem, Dawid Kacprzyk na zdjęciu w kółku oraz fasada Szpitala Południowego w Warszawie. Prokuratura sprawdza doniesienia w sprawie Trzaskowskiego i Szpitala Południowego, o czym przeczytasz na Super Biznes.

Nowa rada ma zostać powołana w poniedziałek

Stołeczny ratusz poinformował, że procedura powołania nowej rady nadzorczej Warszawskiego Szpitala Południowego jest na końcowym etapie. Kandydaci wskazani do jej składu zostali już zatwierdzeni przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i obecnie kompletują niezbędną dokumentację, w tym zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.

Według władz miasta nowa rada ma mieć charakter ekspercki i być wolna od wpływów politycznych. W jej skład mają wejść osoby posiadające doświadczenie w systemie ochrony zdrowia oraz urzędnicy odpowiedzialni za funkcjonowanie miejskich instytucji.

Rafał Trzaskowski już wcześniej zapowiadał wymianę składu rady nadzorczej szpitala. Dotychczasowy organ nadzorczy, w którego skład wchodzili m.in. przedstawiciele władz miasta, działał od września 2025 roku.

Prezydent Warszawy zapowiedział również szersze zmiany obejmujące miejskie spółki medyczne. Jak podkreślił, w nowych władzach nadzorczych nie będzie miejsca dla polityków, a zmiany mają zostać przeprowadzone jeszcze w czerwcu.

Polecany artykuł:

Afera w Szpitalu Południowym. Lekarz Dawid Kacprzyk zwolniony z pracy. Jest ruc…

Afera wokół lekarza i zarobków w SOR-ze

Decyzje kadrowe w Szpitalu Południowym mają związek z ujawnionymi nieprawidłowościami dotyczącymi funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W czwartek dotychczasowa rada nadzorcza, działając na wniosek prezydenta Warszawy, odwołała zarząd placówki.

Sprawa wybuchła po publikacji dotyczącej lekarza Dawida Kacprzyka, koordynatora SOR-u oraz radnego Koalicji Obywatelskiej warszawskiej dzielnicy Ursus. Według ujawnionych informacji lekarz miał zarobić w ubiegłym roku około 1,6 mln zł podczas odbywania specjalizacji z anestezjologii. Pojawiły się także zarzuty dotyczące przyjmowania polityków Koalicji Obywatelskiej poza standardową kolejnością oraz szybkiego wykonywania im badań.

Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej, a następnie zrzekł się mandatu radnego Ursusa. Zwrócił również szpitalowi część otrzymanego wynagrodzenia – około pół miliona złotych.

QUIZ. Lekarze z polskich seriali. Która specjalizacja jest czyja?! Musisz trafić 7/10
Pytanie 1 z 10
Olek Chodakowski z "M jak miłość" to:
Olek Chodakowski z M jak miłość

Trwają kontrole i postępowania

Obecnie w Szpitalu Południowym prowadzone są kontrole zlecone przez warszawski ratusz oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Okoliczności sprawy bada również prokuratura, a własne postępowanie prowadzi Naczelna Izba Lekarska.

Prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że śledczy sprawdzą także, czy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski posiadał wiedzę na temat zgłaszanych nieprawidłowości. Oprócz prokuratorów i przedstawicieli NFZ placówkę skontroluje także Państwowa Inspekcja Pracy.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SZPITAL
ZMIANY