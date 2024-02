i Autor: GOOGLE MAPS Znaleziono zwłoki matki i córki. „W domu panował olbrzymi bałagan”. Co tam się wydarzyło?!

Znaleziono zwłoki matki i córki. „W domu panował olbrzymi bałagan". Co tam się wydarzyło?!

Do horroru w malutkiej wsi w gminie Płońsk doszło w niedzielę, 11 lutego. Jak przekazali dziennikarze portalu „radioplonsk.pl”, w jednym z domów znaleziono zwłoki dwóch spokrewnionych kobiet. Na ten moment nie wiadomo co przyczyniło się do ich śmierci. Pomimo tego, że na ciałach kobiet nie zauważono śladów, które mogłyby wskazywać na zabójstwo lub pobicie, śledczy nie wykluczają ostatecznie udziału osób trzecich.