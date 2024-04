Znany aktywista miał udar, jego stan jest krytyczny. „Musimy się modlić o cud”

Znany aktywista miał udar

Wstrząsające wieści z pośrednictwem Facebooka przekazała przyjaciółka 44-letniego aktywisty, Katarzyna Szyniszewska. Jak na samym wstępie zaznaczyła, w tej historii nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie to, że przychodnia, do której chorego Tomka zabrała siostra, odesłała mężczyznę do domu po poddaniu leków na zbicie ciśnienia! Później było już tylko gorzej.

"Po przyjściu do domu, Tomek stracił przytomność. Karetka była w 5 minut, ale potem to co się stało nie mieści mi się w głowie!!!!" - opowiada kobieta. Z jej relacji wynika, że w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ul. Szaserów siostra 44-latka kilkanaście godzin walczyła na SOR'ze, żeby przyjęli mężczyznę na oddział! Słowa, które miała usłyszeć od lekarza, wbijają w fotel.

"Lekarz na sorze przerażonej siostrze powiedział, że każdy chciałby się dostać na oddział?!!!" - przekazała Katarzyna Szyniszewska.

Kobieta walczyła jednak dalej o pomoc dla brata i w końcu przebłagała panią doktor na korytarzu, żeby przyjęła mężczyznę na oddział. 44-latek z udarem trafił na oddział...laryngologiczny! "Minęło wiele godzin, zanim Tomek został objęty profesjonalną pomocą" - poinformowała przyjaciółka mężczyzny.

Znany aktywista walczy o życie

Przyjaciółka aktywisty nie ukrywa, że jego stan jest niezwykle poważny. "Stan Tomka jest krytyczny. Leży na Intensywnej Terapii. Nie podaję dalszych szczegółów, ale musimy się modlić o cud i o to Was ogromnie proszę" - napisała na Facebooku.