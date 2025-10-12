Zniknęły na kilka miesięcy. Nadszedł wyczekany powrót tramwajów w centrum Warszawy

Izabela Kraj
Izabela Kraj
2025-10-12 16:31

Mieszkańcy Śródmieścia i Ochoty czekali na tę informację długie tygodnie. Po kilku miesiącach prac kończą się dwa duże remonty na torach. Od poniedziałku (12 października) tramwaje wracają na Marszałkowską, Grójecką i al. Krakowską. Na Marszałkowskiej zrobiło się naprawdę zielono. Na Grójeckiej – jeszcze betonowo.

Zniknęły na kilka miesięcy. Nadszedł wyczekany powrót tramwajów w centrum Warszawy

i

Autor: Tramwaje Warszawskie/ Materiały prasowe
Super Express Google News

Koniec remontów. Tramwaje wracają na tory

- 13 października kończymy dwa duże remonty. W sumie w całym 2025 r. przeprowadziliśmy ich aż 34, modernizując blisko 10 km torów. Praktycznie wszystkie zadania udało się zrealizować w zapowiadanym terminie, bez opóźnień – mówi wiceprezes Tramwajów Warszawskich Konrad Niklewicz. Relacjonowaliśmy w ubiegłym tygodniu postępy prac na Grójeckiej i Marszałkowskiej. Zapowiedzi urzędników dziś staną się faktem.

O poranku, w poniedziałek 13 października, pasażerowie przejadą już z centrum na Ochotę aż do pętli P&R we Włochach i przez całą Marszałkowską. Tam, między Królewską a Świętokrzyską został już ułożony zielony rozchodnik – więc jest naprawdę soczyście zielono.

- Na pozostałym odcinku, zgodnie z wytycznymi pogotowia ratunkowego, są płyty z zabudową z kostki granitowej, umożliwiające przejazd pojazdów uprzywilejowanych. Tam przygotowane zostało miejsce na przyszłą zieleń, a także nowe przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerów oraz samochodów. Przy okazji zostały wyremontowane tory od Królewskiej do Senatorskiej, a na placu Bankowym wymieniono nawierzchnię na torowisku – wylicza Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich. Nie będzie już ustawionych przed remontem ograniczeń prędkości na torach.

Plac Zawiszy przyjechał do Warszawy z Krakowa w 121 kawałkach. Pierwszy taki remont tramwajowy w Polsce!

Polecany artykuł:

Puzzle ułożone. Plac Zawiszy przed i po remoncie. Tak teraz wygląda

Zmiany w rozkładzie jazdy

Od poniedziałku na swoją stałą trasę wracają tramwaje linii 4, 15, 16, 18 oraz autobusy 151 i 520. Przestaną kursować tramwaje 66.

Odetchną tu też kierowcy. Koniec prac tramwajarzy oznacza także koniec wygrodzeń na jezdni w kierunku pl. Bankowego, pomiędzy Królewską a Senatorską. Od rana kierowcom oddane zostaną dwie nitki między Królewską a Widok. Na jezdni w stronę pl. Bankowego będą wyznaczone prawoskręty w Sienkiewicza i Świętokrzyską.

Tramwaje wrócą także na Grójecką i al. Krakowską. Na stałą trasę wrócą tramwaje 9, 14, 15 i 27. Kierowcy odzyskają wszystkie pasy na Grójeckiej, pomiędzy pl. Narutowicza a Baśniową. Zamknięty pozostanie odcinek torów na Banacha. 

Polecany artykuł:

Na budowie trasy tramwajowej wykopali ludzki szkielet. Czyje szczątki odnalezio…
Na budowie trasy tramwajowej wykopali ludzki szkielet. Czyje szczątki odnaleziono?
8 zdjęć
Sonda
Lubisz jeździć tramwajami?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WARSZAWA
TRAMWAJE