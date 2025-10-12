Zniknęły na kilka miesięcy. Nadszedł wyczekany powrót tramwajów w centrum Warszawy

Koniec remontów. Tramwaje wracają na tory

- 13 października kończymy dwa duże remonty. W sumie w całym 2025 r. przeprowadziliśmy ich aż 34, modernizując blisko 10 km torów. Praktycznie wszystkie zadania udało się zrealizować w zapowiadanym terminie, bez opóźnień – mówi wiceprezes Tramwajów Warszawskich Konrad Niklewicz. Relacjonowaliśmy w ubiegłym tygodniu postępy prac na Grójeckiej i Marszałkowskiej. Zapowiedzi urzędników dziś staną się faktem.

O poranku, w poniedziałek 13 października, pasażerowie przejadą już z centrum na Ochotę aż do pętli P&R we Włochach i przez całą Marszałkowską. Tam, między Królewską a Świętokrzyską został już ułożony zielony rozchodnik – więc jest naprawdę soczyście zielono.

- Na pozostałym odcinku, zgodnie z wytycznymi pogotowia ratunkowego, są płyty z zabudową z kostki granitowej, umożliwiające przejazd pojazdów uprzywilejowanych. Tam przygotowane zostało miejsce na przyszłą zieleń, a także nowe przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerów oraz samochodów. Przy okazji zostały wyremontowane tory od Królewskiej do Senatorskiej, a na placu Bankowym wymieniono nawierzchnię na torowisku – wylicza Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich. Nie będzie już ustawionych przed remontem ograniczeń prędkości na torach.

Plac Zawiszy przyjechał do Warszawy z Krakowa w 121 kawałkach. Pierwszy taki remont tramwajowy w Polsce!

Zmiany w rozkładzie jazdy

Od poniedziałku na swoją stałą trasę wracają tramwaje linii 4, 15, 16, 18 oraz autobusy 151 i 520. Przestaną kursować tramwaje 66.

Odetchną tu też kierowcy. Koniec prac tramwajarzy oznacza także koniec wygrodzeń na jezdni w kierunku pl. Bankowego, pomiędzy Królewską a Senatorską. Od rana kierowcom oddane zostaną dwie nitki między Królewską a Widok. Na jezdni w stronę pl. Bankowego będą wyznaczone prawoskręty w Sienkiewicza i Świętokrzyską.

Tramwaje wrócą także na Grójecką i al. Krakowską. Na stałą trasę wrócą tramwaje 9, 14, 15 i 27. Kierowcy odzyskają wszystkie pasy na Grójeckiej, pomiędzy pl. Narutowicza a Baśniową. Zamknięty pozostanie odcinek torów na Banacha.