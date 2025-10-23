Znowu nie będzie miejskiego sylwestra w Warszawie. Dlaczego?

Warszawa kolejny rok z rzędu rezygnuje z organizacji miejskiego sylwestra, co stanowi kontynuację trendu zapoczątkowanego w 2020 roku. Dlaczego?

Decyzja o braku miejskiej imprezy najprawdopodobniej wynika z przyczyn finansowych.

Inne miasta, takie jak Katowice i Toruń, będą gospodarzyć sylwestrom telewizyjnym, podczas gdy Poznań również odwołał swoją imprezę.

Miejski sylwester 2025 w Warszawie. Dlaczego się nie odbędzie?

W przeszłości Warszawa słynęła z hucznych imprez sylwestrowych z udziałem największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Imprezy te były transmitowane przez telewizję, dzięki czemu cała Polska mogła bawić się razem ze stolicą. Od 2020 roku ta tradycja została jednak przerwana. Powody były różne – od pandemii COVID-19, przez inflację i wojnę na Ukrainie, aż po sytuację finansową miasta. W ubiegłym roku ratusz w ogóle nie skomentował braku miejskiej imprezy. A w 2025 roku? Można jedynie przypuszczać, że wynika to z aspektów finansowych.

Gdzie odbędą się inne imprezy pod gołym niebem?

Jak wynika z informacji zebranych przez redakcję Eski, w tym roku co najmniej trzy stacje telewizyjne zorganizują sylwestra we współpracy z dużymi, polskimi miastami. Będą to:

TVP w Katowicach (w ubiegłym roku impreza odbywała się na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a w poprzednich latach w Zakopanem pod szyldem Sylwestra Marzeń)

Polsat w Toruniu

TV Republika (prawdopodobnie) w Chełmie

Wiadomo już, że Poznań nie zorganizuje swojego sylwestra z powodu wysokich kosztów. Inne duże miasta jeszcze nie podały informacji na temat ewentualnych planów.

Miejskie sylwestry w Warszawie – jak kiedyś bawili się warszawiacy?

W przeszłości sylwester w Warszawie był stałym punktem w kalendarzu imprez miejskich. W 1999 roku wydarzenie odbyło się w dwóch miejscach: na Placu Zamkowym i przed Teatrem Wielkim. Na początku obecnego stulecia koncerty organizowano na Placu Defilad w centrum miasta. W okresie rządów Lecha Kaczyńskiego miejskie zabawy nie odbywały się (z wyjątkiem imprezy w 2002 roku).

Do tradycji powrócono w 2007 roku, organizując sylwestra na Placu Defilad we współpracy z telewizją TVN. W latach 2008-2012 Warszawa bawiła się z telewizją Polsat na Placu Konstytucji. W latach 2013-2015 sylwester miał bardziej lokalny charakter i odbywał się na Błoniach Stadionu Narodowego. W 2016 roku impreza powróciła na Plac Defilad, a w latach 2017-2019 organizowano ją na Placu Bankowym we współpracy z TVN.

Kiedy odbędzie się kolejny miejski sylwester w Warszawie z udziałem gwiazd? Na razie nie wiadomo. W oczekiwaniu na powrót tej tradycji możemy jedynie powspominać, jak bawiono się w stolicy w przeszłości. Zobacz galerię poniżej.