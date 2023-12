"Zostawcie te drzewa w spokoju". Mieszkańcy Wołomina protestują przeciwko wycince

To najlepsze restauracje w Warszawie! Kuchnia włoska i azjatycka, smaki Bliskiego Wschodu i królestwo mięsa

Chcą wyciąć 70 dorodnych drzew

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich przebudowuje drogę wojewódzką nr 634, której fragmentem jest ul. 1 Maja w Wołominie. Będzie dodatkowy pas ruchu, nowe chodniki i droga dla rowerów. Aby poszerzyć pas drogi wykupionych zostało 250 działek za blisko 8,7 mln zł. A kilka dni temu zaczęły się przygotowania do przebudowy – robotnicy wkroczyli z piłami. - Do usunięcia przewidzianych jest 70 drzew, w tym topole, wierzby, mirabelki, jedna jarzębina, głogi, trzy lipy i kasztanowce – poinformowała nas rzeczniczka MZDW, Monika Burdon. Mieszkańcy Wołomina zaprotestowali.

Mieszkańcy są wściekli

- To, co robią nam z osiedla, jest przerażające. Mieszkać całe życie wśród zieleni, która odgradzała od ulicy, a teraz mieć samochody 5 metrów od okna? Ja bym wpadła w depresję – mówi nam Anna Kanclerz, aktywistka, z wykształcenia architekt krajobrazu.

Burmistrz Wołomina oburzona

Protestującym wtórują urzędnicy. - Drzewa zostały wycięte bez zgody gminy i wbrew wcześniejszym ustaleniom z MZDW. Wiemy, że wykonawca ma prawo prowadzić wycinkę, ale liczyliśmy na więcej współpracy i poszanowanie naszych ustaleń – informuje burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.

25 drzew zostanie przesadzone

Wszystko wskazuje na to, że protesty już pomogły ocalić część drzew. - Projektant dokonał ponownie szczegółowej analizy, aby ochronić zieleń. Drzewa, które nadają się do przesadzenia zostaną przesadzone w miejsca wskazane przez lokalny samorząd – stwierdza Monika Burdon. Uda się w ten sposób ocalić 25 drzew. - Przesadzimy je najszybciej, jak to możliwe – potwierdza Elżbieta Radwan.

Po przebudowie wzdłuż drogi MZDW posadzi 96 nowych sadzonek drzew i ponad 1860 szt. różnego rodzaju krzewów.

