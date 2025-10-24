Zwłoki na drodze w Tarczynie. Nieoficjalnie: Ktoś potrącił i uciekł, policja szuka sprawcy

Zwłoki na drodze w Tarczynie. Policja szuka świadków

O wypadku informuje profil facebookowy Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński. Tuż przed świtem, ok. godz. 5 rano, na numer alarmowy zadzwonił jeden z przejeżdżających starą DK 7 kierowców. Zauważył ciało mężczyzny leżące na drodze. W wyniku wypadku prawy pas w kierunku Warszawy został całkowicie zablokowany. Ruch na starej S7 odbywa się jednym pasem. Utrudnienia mogą potrwać do czasu zakończenia czynności służb.

Więcej informacji przekazała nam policja. – Ok. 5 rano do oficera dyżurnego policji w Piasecznie wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na pasie w kierunku Warszawy. W jego wyniku zmarł pieszy. Na miejscu pracuje biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Działania są nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Grójcu – przekazała asp. Wioletta Domagała. – Apelujemy do osób z wideorejestratorami, które mogły zarejestrować zajście o zgłaszanie się do policji w Piasecznie lub Tarczynie – dodała policjantka.

