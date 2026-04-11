10-latka zaskoczyła wszystkich w "The Voice Kids"! Trenerzy nie mogli uwierzyć, co zrobiła na scenie

Ostatnie Przesłuchania w Ciemno przyniosą widzom ogromne emocje za sprawą występu Leny Kierklo. Będzie to jeden z najbardziej zaskakujących momentów. Filigranowa 10-latka z Niemcza pod Bydgoszczą udowodni, że za niepozornym wyglądem kryje się niezwykły talent.

Uczennica Szkoły Podstawowej im. Agaty Mróz zdecydowała się na wyjątkowo trudny repertuar. Na scenie wykonała utwór "And I’m Telling You I’m Not Going" z repertuaru Jennifer Hudson - piosenkę uznawaną za jedną z najbardziej wymagających wokalnie.

Trenerzy "The Voice Kids" byli w szoku

Już od pierwszych sekund było jasne, że Lena ma w sobie coś wyjątkowego. Jej wykonanie w "The Voice Kids" zrobiło ogromne wrażenie na trenerach, którzy nie szczędzili jej komplementów.

Taki wielki głos w takim aniołku. Z jakim spokojem to śpiewałaś, z jaką gracją. Ty wiesz, co robisz, jakie nutki kiedy stawiasz

- komentowała oczarowana Blanka.

Jeszcze dalej poszła Cleo, która była wyraźnie poruszona występem dziewczynki.

Kocham ten utwór. Uważam, że to jest jeden z najpotężniejszych utworów, jakie można wykonać na scenie, i ty to zrobiłaś! Śpiewasz lepiej ode mnie w moim wieku. Jesteś fenomenem!

- zachwycała się trenerka.

Nie tylko muzyka. Lena ma plan na przyszłość

Choć Lena zachwyca talentem wokalnym i gra na pianinie, jej plany na przyszłość nie ograniczają się wyłącznie do muzyki. 10-latka marzy o zawodzie lekarza lub fizjoterapeuty i - jak sama podkreśla - chce łączyć pasję do śpiewu z pomaganiem innym.

Kiedy zobaczymy występ?

Występ Leny Kierklo widzowie mogą zobaczyć już dziś o godz. 20:30 na antenie TVP2 oraz w serwisie TVP VOD. Po Przesłuchaniach w Ciemno poznamy także wszystkich uczestników drużyn Cleo, Tribbsa i Blanki, którzy przejdą do kolejnego etapu programu.

