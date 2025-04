Poznaj osoby, które szukają miłości w 12. sezonie "Rolnik szuka żony". Kim są kandydaci i kandydatki? Zdjęcia wszystkich uczestników znajdziesz w naszej galerii.

Roland (37 lat, woj. łódzkie) – cichy opiekun z sercem do natury

Roland to uosobienie spokoju, cierpliwości i rodzinnego ciepła. Wraz z rodzicami i ukochaną babcią prowadzi ekologiczne gospodarstwo warzywne, gdzie każda marchewka i ziemniak traktowane są z troską. Choć z zewnątrz może wydawać się nieco zamknięty, to pod tą powłoką kryje się wrażliwy mężczyzna, który marzy o tym, by stworzyć dom pełen śmiechu dzieci i zapachu świeżo pieczonego chleba. Szuka kobiety uśmiechniętej, naturalnej, pełnej ciepła – takiej, która nie potrzebuje wiele, by czuć się szczęśliwą.

Krzysztof (28 lat, Podlasie) – silny i samodzielny, ale gotowy na miłość

Choć ma zaledwie 28 lat, Krzysztof już teraz z powodzeniem prowadzi gospodarstwo mleczne, które wymaga od niego ogromnego zaangażowania i organizacji. Nie boi się ciężkiej pracy, ale wie, że prawdziwego szczęścia nie dają hektary ziemi ani liczba krów – tylko obecność bliskiej osoby. Szuka kobiety dojrzałej emocjonalnie, uczuciowej i lojalnej, która nie zatraci się w jego świecie, ale wniesie do niego swoją pasję i własną przestrzeń. Miłość? Dla Krzyśka to nie wzniosłe słowa, tylko codzienna obecność.

Gabriel (31 lat, Wielkopolska) – romantyk z zasadami

Gabriel to wysoki, przystojny i ułożony rolnik, który łączy nowoczesność z tradycją. Dla niego w związku najważniejsze są rozmowa, szczerość i wspólne cele. Prowadzi gospodarstwo, ale potrafi też zatroszczyć się o dom, zadbać o relację i przytulić w odpowiednim momencie. Z rodziną ma wyjątkową więź – to ona nauczyła go, że życie w parze to nie tylko emocje, ale też decyzje. Jego wymarzona partnerka? Ambitna, pogodna i z planami na siebie. Razem – mogą stworzyć coś wyjątkowego.

Barbara (32 lata, Mazowsze) – kobieta z charakterem i sercem większym niż gospodarstwo

Barbary nie sposób nie zauważyć – pełna energii, pewna siebie, z iskrą w oku. Na co dzień zarządza agroturystyką i gospodarstwem rolnym, a wieczorami oddaje się miłości do folkloru i jazdy konnej. Chce mężczyzny, który nie tylko ją pokocha, ale też zaakceptuje tempo jej życia i stanie się jej partnerem w każdej dziedzinie. Ma jasne marzenie – dom tętniący życiem, dziećmi i szacunkiem. Do ideału nie potrzebuje bajki, tylko szczerego faceta, który będzie potrafił być zarówno przyjacielem, jak i kochankiem.

Andrzej (54 lata, woj. lubelskie) – mężczyzna z duszą poety i sercem rolnika

Z jednej strony – rolnik z krwi i kości, z drugiej – cichy miłośnik sztuki i pracownik Muzeum Narodowego. Andrzej żyje w harmonii z przyrodą, ceni prostotę, ale i głębokie rozmowy. Z kobietą marzy o partnerstwie – opartym na wzajemnym zrozumieniu, obecności i czasie spędzanym razem. Nie interesują go przelotne znajomości – szuka kobiety, która tak jak on doceni wspólne poranki przy kawie, spacery po polach i rozmowy o wszystkim i niczym.

Kamil (23 lata, Podlasie) – młody, ale gotowy na poważne życie

Ma dopiero 23 lata, ale jego życiowe priorytety są poukładane jak dobrze zaorana grządka. Kamil prowadzi 15-hektarowe gospodarstwo, lubi działać, planować i rozwijać się. W miłości ceni naturalność, poczucie humoru i to „coś”, czego nie da się opisać słowami. Szuka dziewczyny z pasją, która nie boi się wyzwań i nie ucieknie przed traktorami czy sianem. Chce budować związek oparty na zaufaniu i wspólnych celach – nawet jeśli zacznie się od nieśmiałego uśmiechu przed kamerą.

Arkadiusz (24 lata, woj. lubelskie) – konkretny, ale z sercem na dłoni

Arek to przykład mężczyzny, który wie, czego chce. Współprowadzi gospodarstwo warzywno-zbożowe i nie boi się mówić wprost o swoich oczekiwaniach. Po pracy relaksuje się przy sportach zimowych i motoryzacji, ale wie, że żadne hobby nie zastąpi bliskości drugiego człowieka. Szuka dziewczyny naturalnej, wiernej, z charakterem i… uśmiechem, który roztapia lody. Nie interesuje go gra pozorów – liczy się autentyczność.

Jarosław (44 lata, Wielkopolska) – z bagażem doświadczeń, ale otwartym sercem

Po rozwodzie nie stracił wiary w miłość. Jarosław prowadzi duże gospodarstwo z rodziną i odnajduje spokój w gotowaniu oraz pracy w ogrodzie. Ceni szczerość, ciepło, bliskość. Wie, że w życiu nie wszystko układa się tak, jakby się chciało – ale to nie znaczy, że nie warto próbować jeszcze raz. Szuka kobiety dojrzałej, gotowej na nowy etap, z którą stworzy spokojny dom – pełen szacunku i wzajemnego zrozumienia.

