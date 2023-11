Alicja Bachleda-Curuś była niegdyś w Polsce bardzo popularna. Wielkie emocje budziło nie tylko jej życie zawodowe, ale także prywatne, zwłaszcza kiedy związała się ze sławnym aktorem. Colin Farrell i Alicja początkowo dogadywali się świetnie. Owocem ich miłości jest Henry Tadeusz, który dziś ma 13 lat. Ale związek nie przetrwał próby czasu, a para rozstała się w 2011 roku. Niedawno syn Alicji i Colina zadebiutował medialne, pojawiając się na gali Oscarów w towarzystwie ojca. Niektóre media zachwycały się wręcz, że poradził sobie świetnie i był objawieniem imprezy. Niezależnie od tego, czy były to nieco przesadzone opisy, czy nie, faktem jest, że chłopak wzbudził i wciąż wzbudza sympatię. To się ceni. W kontekście tego, że ma on rodziców różnej narodowości, mogłoby się wydawać, że Henry Tadeusz będzie dwujęzyczny. Aż tu nagle w sieci rozpętała się burza, bo 13-latek ponoć prawie nie mówi po polsku! Jak to możliwe? Nawet sama Alicja Bachleda-Curuś postanowiła skomentować tę sprawę.

13-letni syn Alicji Bachledy-Curuś prawie nie mówi po polsku! Bezlitosne komentarze. "Wstyd"

Internauci nie mieli litości dla Alicji Bachledy-Curuś, pisząc w mediach społecznościowych, że to wstyd, że jako Polka nie zadbała o to, by jej syn mówił ładnie po polsku. Tymczasem Henry Tadeusz posługuje się głównie językiem angielskim. Tygodnik "Życie na gorąco" postanowiło ją o to zapytać.

- Mimo że zależało mi bardzo, żeby mówił głównie po polsku, język angielski przychodził mu łatwiej, słyszał go wokół, a ja z kolei chciałam się móc z nim jak najszybciej porozumieć. Poszłam na kompromis - stwierdziła Alicja Bachleda-Curuś.

Broniła się też, że 13-latek ma styczność z polskim językiem, rozmawia z dziadkami (rodzicami Alicji), przygotowuje konkretne wypowiedzi, gdy do nich jedzie. Cały czas się uczy i cieszy go korzystanie z tego języka. Kto wie, skoro tak, to może jeszcze nadrobi zaległości. Trzymamy kciuki!

