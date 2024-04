16-letnia Martyna z "MasterChefa" ciężko chora w szpitalu. Mama prosi o modlitwy

Choroba zrobiła nie tylko spustoszenie w płucach, ale także doprowadziła do postępującej marskości wątroby i cukrzycy CFRD. Zły stan zdrowia spowodował, że Martyna musiała zrezygnować z uczęszczania do tradycyjnej szkoły. Jej wielką pasją od drugiej klasy podstawówki jest gotowanie, 16-latka mimo ciężkiej choroby, miała marzenie, by pojawić się w "MasterChef Nastolatki". Niestety po programie jej choroba dała się we znaki.

- Teraz, kiedy są w Polsce refundowanie leki na mukowiscydozę i wydawałoby się, że wszystko już za nami, w bezczelny sposób dała o sobie znać wątroba, która jest niewydolna i nie ma szans na regenerację. Martyna od lutego 2022 oczekuje na dawcę na aktywnej liści do przeszczepienia - napisała mama Martyny na zbiórce. - Tygodnie oczekiwania przerodziły się w miesiące, miesiące przerodziły się w lata… to już dwa lata i dwa miesiące jak codziennie po kilkanaście razy zerkam na telefon w oczekiwaniu na upragnione słowa: "przyjeżdżajcie, jest dawca". Lecz telefon nie dzwoni, a ja zastanawiam się, ile przyjdzie nam czekać na ten cud, słysząc w międzyczasie, że jej waga jest za niska, że to już szóste, wyniszczające organizm krwawienie z żylaków przełyku, że choroba sięgnęła po kolejne i ma osteoporozę, że aktualna dieta wysokokaloryczna przestała wystarczać i lekarze muszą wdrożyć dożywianie pozajelitowe… - dodała kobieta we wpisie na pomagam.pl. - Proszę Was wszystkich o wsparcie i modlitwy - zakończyła. W planach jest zebranie 25 tysięcy złotych.

Przypomnijmy, że w "MasterChef Nastolatki" w jury nie ma Magdy Gessler. Są za to Michel Moran, Tomasz Jakubiak i Dorota Szelągowska.

