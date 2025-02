18-letnia Inez z "Kuchennych rewolucji" walczy z rakiem. Pojawiły się przerzuty

Byłam zwykłą nastolatką... – tak zaczyna swój wpis na internetowej zbiórce Inez, którą widzowie poznali w "Kuchennych rewolucjach". W programie pracowała jako kelnerka w restauracji należącej do jej siostry. Magda Gessler odwiedziła lokal w lutym 2024 roku – wówczas nosił nazwę Fresco. Dzięki metamorfozie przeprowadzonej w programie restauracja zmieniła nazwę na Wilniuk i miała szansę na nowy start. Gdy wydawało się, że pasmo niepowodzeń Tatiany i jej siostry Inez wreszcie się skończyło, na rodzinę spadł ogromny cios – u nastolatki zdiagnozowano nowotwór.

Inez z "Kuchennych rewolucji" w swoim apelu opowiada, jak wyglądało jej życie przed chorobą. Kochała spotkania ze znajomymi, chodziła do szkoły, trenowała siatkówkę i pracowała w restauracji. Wszystko zmieniło się w kwietniu 2024 roku.

Przypadkowo wyczułam małego guza w prawym udzie. Pomyślałam, że to może być jakaś kontuzja po treningu siatkówki. Początkowo nie brałam tego na poważnie – przecież miałam dopiero 18 lat... Po dłuższym zastanowieniu postanowiłam zrobić badanie dopplerowskie, a potem dostałam skierowanie na biopsję. Do samego końca ani ja, ani moi bliscy nie braliśmy pod uwagę, że to może być nowotwór. Po trzech tygodniach oczekiwania na wyniki usłyszałam coś, czego się nie spodziewałam… Runęłam. Z Ełku skierowano mnie od razu do Warszawy, gdzie przeprowadzono kolejną biopsję. Niestety, diagnoza była nieubłagana: mięsak maziówkowy – złośliwy nowotwór tkanek miękkich – napisała Inez.