19-letnia aktorka walczy o życie. Wypadła z balkonu w szpitalu

11 maja kanadyjska aktorka Mamie Laverock została przewieziona do szpitala w Winnipeg po bliżej nieokreślonym "wypadku medycznym". Na stronie GoFundMe jej rodzice, Nicole i Rob, poinformowali, że chociaż początkowo szanse na wyzdrowienie były "niejasne", to ogólny stan zdrowia nastolatki uległ widocznej poprawie. "Staramy się codziennie ją wspierać. Każdy datek pomoże nam być przy niej. Ale to może potrwać miesiąc lub dłużej" - napisali na stronie. Dodali przy tym, że będą informować o zmianach.

Niestety, sytuacja drastycznie się zmieniła. Młoda aktorka została wcześniej przeniesiona ze szpitala Winnipeg do Vancouver. Tam poddana była intensywnemu leczeniu na zabezpieczonym oddziale. 26 maja Mamie wypadła ze szpitalnego balkonu na piątym piętrze. Jej stan jest bardzo poważny.

"Z głębokim smutkiem informujemy, że 26 maja Mamie, która przez ostatnie dwa tygodnie była na intensywnym leczeniu, została eskortowana z zabezpieczonego oddziału szpitala i zabrana na balkon, z którego spadła z pięciu pięter. Odniosła obrażenia zagrażające życiu, przeszła wiele rozległych operacji i obecnie jest podłączona do aparatury podtrzymującej życie" - poinformowali rodzice aktorki.

I love this family, my heart is broken. A devastating time for all who care for Mamie. Please help if you can. They need all the support they can get to make it through this 🙏♥️ #hearties Fundraiser by Rob and Nicole Compton : Help Us Support Mamie https://t.co/x0ouZ856cE— Johannah Newmarch (@JoNewmarch) May 28, 2024

Bliscy aktorki apelują o pomoc

"Wszyscy jesteśmy zdruzgotani, w szoku, w tym niezwykle trudnym czasie" - dodali. O pomoc zaapelowała ekranowa mama aktorki z serialu "Głos serca", Johannah Newmarch. "Moje serce jest złamane. To druzgocący moment dla wszystkich, którzy troszczą się o Mamie. Proszę, pomóżcie im, jeśli możecie. Potrzebują pomocy" - napisała na portalu X.

Mamie Laverock zaczęła swoją przygodę z aktorstwem, gdy miała zaledwie rok. Pięć lat później zadebiutowała w filmie "A więc wojna" z Reese Witherspoon, Tomem Hardym oraz Chrisem Pinem w rolach głównych. Zagrała w dwóch pierwszych sezonach serialu "Głos serca". To właśnie rola Rosaleen Sullivan przyniosła jej największą popularność. Po latach przerwy powróciła w dziewiątym sezonie. Wystąpiła również w "Świrach", "Serii niefortunnych zdarzeń" i "Przeklętym dziecku".

