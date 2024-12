25-latek znany z TVN przeszedł operację. "Wymacałem małego guzka". Teraz apeluje do mężczyzn

Doda straciła cnotę jako 14-latka. I to wcale nie z mężczyzną! Niemal doszło do tragedii

Kamil Szymczak, znany w sieci jako miłośnik sportu i trener personalny, po raz kolejny zaskoczył swoich fanów. Tym razem jednak nie ekstremalnymi wyczynami, a osobistym wyznaniem. 25-latek, który regularnie publikuje zdjęcia swojej doskonale wyrzeźbionej sylwetki, opowiedział o trudnym doświadczeniu związanym z wykryciem guza w piersi.

Kamil Szymczak wykrył guza w piersi

Influencera znanego m.in. z "Czas na show. Drag Me Out" na Instagramie śledzi prawie pół miliona osób. Kamil Szymczak zdecydował się wykorzystać swoje zasięgi, by zwrócić uwagę na profilaktykę zdrowotną. Jak przyznał, kilka miesięcy temu zauważył niewielkiego guzka w swojej prawej piersi. Niedawno poddał się operacji, a swoje przeżycia opisał w poruszającym wpisie na Instagramie, do którego dołączył zdjęcie ze szpitalnego łóżka

Kilka miesięcy temu wymacałem małego guzka w prawej piersi. Jak wynikło z późniejszych badań, na szczęście był to ten z rodzaju niezłośliwych. Dziś pozbyłem się niechcianego intruza z mojego ciała! Była to pierwsza operacja pod narkozą w moim życiu 😅 Papa guzku, nie będzie mi cię brakować! To dobry moment, żeby przypomnieć Wam jak ważne są regularne badania 🩺 Nigdy nie ignorujcie swojego zdrowia! Teraz przede mną przymusowa, chwilowa przerwa od hybrydowego życia 💆🏻‍♂️

Kamil podkreślił, że to właśnie wczesna diagnoza i odpowiednie badania pozwoliły mu szybko wrócić do zdrowia. Choć chwilowo czeka go odpoczynek, już teraz planuje powrót do swojej aktywnej rutyny. Jego największym celem na najbliższy rok jest zdobycie szczytu Matterhorn, jednego z najbardziej wymagających w Alpach.

"Panowie, macajcie się!"

Historia Kamila to doskonały przykład na to, jak ważne jest dbanie o swoje zdrowie. Wczesne wykrycie zmian może uratować życie, a sam influencer postanowił wykorzystać swoją popularność, by przypomnieć o tym fanom.

Panowie macajcie się❗️Panie również❗️

Przypadek Kamila Szymczaka to dowód na to, że czasem największą odwagą jest troska o siebie.

Facebook - Wywiad Tadzik - o show Drag Me Out | ESKA