Syn Edyty Bartosiewicz jest zabójczo przystojny! To, czym zajmuje się Aleksander, wzbudza szacunek

Ida Nowakowska dokładnie 7 maja 2021 roku urodziła syna, Maksymiliana Marka. Jego ojciec to Jack Herndon, którego tancerka i prezenterka poślubiła w 2015 roku. Para studiowała nawet razem aktorstwo na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Chłopiec w maju 2024 roku będzie obchodzić swoje trzecie urodziny, a już teraz robi prawdziwą furorę w sieci. Wszystko za sprawą nagrania, jakie w mediach społecznościowych z jego udziałem udostępniła Ida Nowakowska. To film zza kulis "Virtusos", czyli programu, który Idzie Nowakowskiej przyszło już kilka razy prowadzić. Jak widać, prezenterka szybko znalazła pocieszenie po tym, jak straciła pracę w programie "Pytanie na śniadanie" w TVP. - Uwielbiam prowadzić ten niesamowity międzynarodowy program telewizyjny i wspierać młodych wirtuozów, którzy są przyszłością muzyki klasycznej - podkreślała na Instagramie Nowakowska. A za kulisy zabrała nawet syna Maksymiliana, który miał okazję poznać sławnych ludzi z zagranicy.

3-letni syn Idy Nowakowskiej robi FURORĘ w sieci. Zachwycił zagraniczną gwiazdę! "Piękny chłopiec"

Na ostatnim filmie, który Ida Nowakowska opublikowała na Instagramie, widać sceny z udziałem jej 3-letniego synka. Chłopiec robi furorę w sieci i zachwycił nawet słynnego śpiewaka! Plácido Domingo zaśpiewał przed dzieckiem i komplementował jego wokalne popisy, którymi uraczył go w odpowiedzi. Tancerka uwieczniła też, jak piękną przyjacielską relację 3-latek zaczął tworzyć z koleżanką z Ukrainy, Amelią, jedną z uczestniczek show "Virtusos". - Jestem wdzięczna za te wszystkie chwile i relacje. Niech wam Bóg błogosławi - napisała Ida Nowakowska.

- Piękny chłopiec. (...) Ależ on wygląda, uroda po mamie i tacie! (...) Jak podrośnie, to będzie łamał serca. (...) Cudowny film, piękna pamiątka. (...) Maksiu to prawdziwy cukiereczek. (...) Śliczny - czytamy w licznych komentarzach pod wpisem prezenterki.

Kto wie, być może chłopiec w przyszłości pójdzie w ślady rodziców i również wybierze karierę artystyczną. Czas pokaże.

Zobaczcie galerię zdjęć: 3-letni syn Idy Nowakowskiej robi FURORĘ w sieci. Zachwycił zagraniczną gwiazdę! "Piękny chłopiec"