52. urodziny Krzysztofa Kasowskiego. K.A.S.A. to nie tylko Maczo!

25 grudnia 1970 roku urodził się Krzysztof Kasowski, czyli "K.A.S.A." - muzyk, kompozytor, podróżnik oraz autor książek. Autor przeboju "Maczo" kończy 52 lata. Na scenie pojawia się od niemal trzech dekad, a w 2020 roku wydał on książkę "Upadek króla rapu". Co jeszcze wiemy o Krzysztofie Kasowskim?

Największe osiągnięcia zawodowe Krzysztofa Kasowskiego

Największym hitem Krzysztofa Kasowskiego jest bez wątpienia utwór "Maczo", który pojawił się na jego wydanym w 2000 roku albumie "Maczo?". Wcześniej "K.A.S.A." nagrał jednak trzy solowe płyty - "Reklama" (singiel o tym samym tytule również spotkał się z ciepłym odbiorem, a część fanów nuci go do dziś), "Prezes Kuli Ziemskiej" i ""K.A.S.A." no. 3". Płodny artysta wydał łącznie kilkanaście albumów studyjnych. Do najpopularniejszych utworów Krzysztofa Kasowskiego należą nie tylko "Maczo" i "Reklama", ale również m.in. "Chcę być idolem", "Jak należy korzystać z malucha" oraz "Powracam".

Jego kariera rozpoczęła się na początku lat 90., kiedy to założył rapową formację o nazwie Zespół Downa. Od wydania pierwszego solowego albumu Krzysztofa Kasowskiego minęło już ponad 25 lat, a jakiś czas temu artysta przypomniał o sobie fanom. "K.A.S.A." w 2020 roku wydał książkę "Upadek króla rapu", której szkic, jak wyznał w rozmowie z portalem Echodnia.eu, powstawał przez kilka lat. Czas pandemii sprawił, że nie realizował się muzycznie - jak mówił, lockdown mocno dał mu się we znaki. Gdy oswoił się z nową rzeczywistością - bez koncertów i spotkań z fanami - dokończył książkę, która po latach od powstania pomysłu trafiła na rynek wydawniczy. Następnie, w listopadzie 2020 roku, wrócił z utworem "Miasto Funk". W 2021 wydano kolejną książkę Krzysztofa "K.A.S.Y." Kasowskiego - "Wielki Comeback", która ujrzała światło dzienne z okazji 25-lecia działalności artystycznej mężczyzny.

Krzysztof Kasowski: życie prywatne

Życie prywatne "K.A.S.Y." jest owiane tajemnicą. Autor hitu "Maczo" nigdy nie mówił zbyt wiele o swoich najbliższych. Media podają, że partnerką Krzysztofa Kasowskiego jest Wenezuelka o imieniu Marianelly. Para ma także wspólne dziecko. Z wypowiedzi muzyka w programie "Uwaga! TVN" z 2017 roku wynika, że kobieta jest żoną Krzysztofa Kasowskiego. Mówił on o tym, że swego czasu, związany był z wytwórnią muzyczną. Jak wyznał, z czasem "wypalił się" i zrezygnował z tej współpracy. - 40 utworów, w większości nowych, w ciągu pięciu lat, to jest dosyć dużo. Przestałem mieć pomysły na komercyjne rzeczy. Wypaliłem się - mówił "K.A.S.A.".

- Nagrywałem sobie rzeczy takie, na jakie miałem ochotę, i strasznie polubiłem tę wolność. (...) Nie potrzebuję dużo, żona dobrze zarabia. Jestem z klasy średniej i zostałem w klasie średniej - mówił.

Krzysztof Kasowski nie spodziewa się już powrotu na szczyt. - Nie ma powodu, dla którego miałbym być teraz sławny. Ja już to mam za sobą wyznawał w programie "Uwaga! TVN".

Pamiętacie największe hity Kasowskiego?