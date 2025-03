68-letnia seniorka daje czadu w "Mam Talent"! Uczył ją Maciej Pela. Prokop: "Odszczekuję to, że jesteś pudlem"

Historia Elżbiety jest inspirująca – przez lata dbała o kondycję, ale dopiero niedawno postanowiła spróbować czegoś zupełnie nowego. Hip-hop tuż przed siedemdziesiątką? Brzmi nieprawdopodobnie, ale wystarczy obejrzeć choćby jeden z jej filmików, by przekonać się, że daje z siebie wszystko!

Z pomocą przyszedł jej Maciej Pela, znany trener i tancerz, prywatnie mąż (jeszcze) aktorki Agnieszki Kaczorowskiej. Ich treningi szybko podbiły media społecznościowe, a internauci nie mogli się nadziwić, skąd w tej kobiecie tyle energii. Wideo, na którym tańczy, szybko stało się viralem, a fani zaczęli domagać się więcej.

I dostali więcej! Elżbieta nie tylko kontynuowała naukę, ale postanowiła zrobić coś, na co wiele osób by się nie odważyło – wystąpić w "Mam Talent!".

Podopieczna Macieja Peli w "Mam Talent!" – totalne zaskoczenie!

Kiedy pani Elżbieta pojawiła się na scenie popularnego talent show, nikt nie spodziewał się, co za chwilę zobaczy. Jurorzy patrzyli na nią z zaciekawieniem, ale kiedy tylko muzyka ruszyła – ich szczęki opadły! Seniorka zaczęła swój występ pełna pewności siebie, a jej dynamiczne ruchy wywołały owacje na stojąco, i ani przez moment nie odstawała od towarzyszącego jej w występie Serffera, który na co dzień jest trenerem fitness!

Kiedy myślisz, ze już cię nic nie zaskoczy w tym programi... wchodzą oni

– zachwycała się Julia Wieniawa.

Publiczność była w ekstazie – energia, technika i radość, z jaką Elżbieta tańczyła, udzieliły się wszystkim na widowni. Trudno było uwierzyć, że ta kobieta ma 68 lat!

Bardzo mi się podoba to, że ty jesteś naprawdę w to wkręcona. (...) Widać radość w tych kocich ruchach. Odszczekuję to, że jesteś pudlem, jesteś prawdziwym hip-hopowym kuguarem!

- dodał Marcin Prokop.

Internet oszalał! Komentarze mówią wszystko

Występ seniorki błyskawicznie trafił do sieci, a reakcje internautów były jednoznaczne: totalny hit!

Extra! PANI Ela Żywioł Ogień! A Ty @krystianpieloch Piękna IskraJesteście najlepszym teamem. Kocham Was

Tego typu komentarze zalały media społecznościowe. Wiele osób przyznało, że występ Elżbiety zmotywował ich do tego, by samemu spróbować czegoś nowego – niezależnie od wieku! Na razie pani Elżbieta cieszy się swoim sukcesem, ale jedno jest pewne – to dopiero początek jej przygody z tańcem! Wszyscy czekają na kolejne występy, a my trzymamy kciuki, by dotarła jak najdalej.