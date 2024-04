75-letni Marek Siudym chwali się 27-letnim synem. Podobni?

Anna Popek w nowej pracy nieźle szaleje. Zaskakujące co robi

Kevin Mglej schudł połowę Roksany Węgiel! Wyzywali go od grubasów, teraz go nie rozpoznają

Dagmara Kaźmierska bezlitośnie usunięta z elity! Co za upokorzenie! Wszystko na nic

Maryla Rodowicz ma sobowtóra! To wielka, zagraniczna gwiazda. Będziecie w szoku

Marek Siudym to jeden z najbardziej znanych polskich aktorów teatralnych oraz filmowych. Trzeba przyznać, że mimo wielu zawodowych sukcesów jego życie prywatne nie należało do zbyt szczęśliwych. Mężczyzna był dwukrotnie żonaty, ale obydwie relacje nie przetrwały próby czasu.

Zobacz też: Marek Siudym dorabiał na taksówce! "Poradzę sobie w każdych warunkach. Taka rola mężczyzny"

Gwiazdor ma obecnie 75 lat oraz syna Tadeusza. Chłopak tak samo jak ojciec uwielbia konie.

"Tadeusz dorastał w świecie aktorskim. Jednak wtedy mocniejsza była moja działalność związana z końmi. Od dziecka więcej bywał w stajni niż w domu i uczył się jazdy konnej. Szybko okazało się, że ma niesamowity dar do zwierząt, one go akceptują i słuchają" - powiedział Siudym w rozmowie z dziennikarzami portalu "Pomponik".

Marek Siudym chwali się synem na ściance

Mężczyźni niedawno byli obecni na otwarciu sezonu wyścigowego. Na ściance zaprezentowali się w bardzo eleganckim wydaniu. Marek Siudym ubrany był w beżowy trencz oraz szary kapelusz. Z kolei jego syn postawił na luźną marynarkę, którą dodał do niebieskiej koszuli oraz czarnych spodni. Na jego głowie również pojawił się kapelusz. Trzeba przyznać, że idealnie wpasowali się w klimat imprezy.

Zobacz też: Marek Siudym (68 l.) dostał rolę w teatrze

Syn Marka Siudyma ma już 27 lat

Marek Siudym oraz Joanna Sibliska poznali się w 1996 roku. Po dwóch latach zostali rodzicami Tadeusza. Mimo dojrzałego wieku aktor doskonale odnalazł się w roli ojca. Niestety miłość pary nie przetrwała. Marek i Joanna postanowili się rozstać. Dzielili się jednak obowiązkami związanymi z opieką nad chłopcem.

W 2023 roku syn aktora postanowił rozpocząć studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a konkretnie na wydziale hodowli zwierząt towarzyszących oraz dzikich.

Marek Siudym nie miał szczęścia w miłości

Marek Siudym w wywiadzie dla "Dziennika Łódzkiego" wyznał, że od zawsze był zakochany. Oczywiście w różnych dziewczynach czy kobietach.

"Byłem ciągle zakochany! Oczywiście w różnych dziewczynach. Niektóre o tym nawet nie wiedziały. Wypatrywałem je z okna, chodziłem za nimi. Te miłości nie zostały skonsumowane. Były spotkania, pocałunki, ale u nas wyglądało to inaczej niż dzisiaj. Wszystko traktowało się bardzo poważnie, delikatnie. Było bardziej romantycznie" - mówił aktor.

Aktor zakochał się w Krystynie Bobireckiej, którą poprosił o rękę. W 1975 roku na świat przyszła ich córka Agnieszka. Rodzina kupiła dom w Falenicy. Niestety ich radość nie trwała zbyt długo. Para zdecydowała się na rozwód.

Po kilku latach w życiu aktora pojawiła się 20 lat młodsza Joanna Sibilska - nauczycielka tańca baletowego. W 1998 roku na świat przyszedł ich syn Tadeusz. Przez wiele lat aktor i tancerka tworzyli zgrany duet, niestety również i w tym przypadku doszło do rozstania.W rozmowie z dziennikarzami "Faktu" Marek wyjawił, że jest singlem i na razie nie zamierza się z nikim wiązać.

"To prawda, jestem singlem. Nie szukam na siłę partnerki czy przygody. Traktuję te sprawy bardzo poważnie i osobiście" - powiedział w wywiadzie.

Sonda Czy syn Marka Siudyma jest do niego podobny? Tak, jak dwie krople wody Nie Nie wiem