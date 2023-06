85-letni Łapicki wziął sobie za żonę 25-latkę. Małżeństwo zakończyło się wielkim skandalem

Andrzej Łapicki i Kamila Mścichowska - o ich małżeństwie w mediach mówi się do dziś. Gdy postanowili stanąć na ślubnym kobiercu, wybitny aktor miał 85 lat, a jego wybranka... 25 lat. Dzieliło ich więc aż 60 lat różnicy. Jak się poznali? Oboje współpracowali dla czasopisma "Teatr", bo oboje byli związani ze światem artystycznym. Mścichowska spełniała się wówczas jako teatrolożka, a Łapicki, wiadomo, był aktorem, znanym i lubianym w Polsce. Łapicki i Mścichowska szybko wpadli sobie w oko. A na pewno ona wpadła jemu. Prędko okazało się, że uczucie jest odwzajemnione, a para chętnie występowała na łamach kolorowej prasy, udzielając wspólnych wywiadów i opowiadając o swojej miłości.

"On po prostu odrzucał starość. Dla niego to było upokorzenie, na które się nie godził. Jak to kiedyś napisał Czesław Miłosz: Przemijanie - jestem przeciw (...) Ożenił się z młodą dziewczyną, która - co normalne - miała swoje zawodowe ambicje, a to się ojcu za szczególnie nie podobało. Jak napisałam we wstępie do 'Dzienników' ojca, które niedawno się ukazały, jego nieuchronne rozczarowanie tym małżeństwem wynikało z tego, że dziś nie ma już kobiet skrojonych na XIX-wieczną modłę. Ale jeśli jeszcze przez jakiś czas był szczęśliwy, to dlaczego miałabym to oceniać?", komentowała Zuzanna Łapicka, córka aktora, w rozmowie z „Wysokimi Obcasami Ekstra”.

Para wzięła ślub 5 czerwca 2009 roku. Niestety, trzy lata później - 21 lipca 2012 roku - Andrzej Łapicki zmarł, w wieku 88 lat, a Kamila tym samym została wdową. Krótko później na jaw wyszło, że tuż przed śmiercią aktor miał zaskoczyć kobietę. To był wielki skandal! Co się stało? Media zaczęły donosić, że Kamila Mścichowska-Łapicka nie dostanie ani grosza po zmarłym mężu, bo ten miał pominąć ją w testamencie i nie uwzględnić w spadku. 28-latka szybko zniknęła ze świata show-biznesu, zaczęła rezygnować ze współpracy z kolorowymi pismami.

W międzyczasie podjęła studia doktoranckie z iberystyki na Uniwersytecie Warszawskim, a dziś ma 38 lat i jest aktywna w mediach społecznościowych. Nadal stroni od mediów, ale zdarza jej się współpracować z czasopismami, prowadzi też bloga o kulturze i sztuce. Wpisy w social mediach dotyczą właściwie tylko sfery zawodowej.

