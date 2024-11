86-letni Bohdan Łazuka narzeka na niską emeryturę. To dlatego nie może przestać pracować?

Bohdan Łazuka o niskiej emeryturze

Bohdan Łazuka (86 l.) to niekwestionowana ikona polskiej sceny komediowej. Przez lata artysta wypełniał po brzegi największe sale w Polsce, w tym Kongresową w Warszawie i Halę Ludową we Wrocławiu, w której wystąpił cztery razy. Mimo problemów zw zdrowiem oraz zaawansowanego wieku, nadal jest aktywny zawodowo. I wygląda na to, że nie wybiera się na artystyczną emeryturę.

W jednym z wywiadów wprost wyznał, że nie może sobie pozwolić na zrezygnowanie z pracy. Wszystko przez niską emeryturę, której nie starcza mu nawet na opłacenie wszystkich rachunków. Wsparcie z ZUS jest dla Bohdana Łazukitylko skromnym dodatkiem.

Obecna emerytura wystarcza mi jedynie za opłacenie rachunku za gaz, więc może sobie pan wyobrazić, ile wynosi. Jeśli minimum co drugi dzień przychodziłby do mnie listonosz i przynosił w kopercie 5000 dolarów, to mógłbym zastanowić się nad tym, czy przestać pracować. Ale na to się nie zanosi - powiedział w rozmowie z Plejadą.

Bohdan Łazuka nie ma zamiaru przejść na emeryturę

Swego czasu słynny amant chwalił się, że nie tylko dobrze mu się wiedzie, ale i że wspiera finansowo rodzinę w USA. O tym, że udało mu się "trochę zarobić", Bohdan Łazuka mówił dwa lata temu w rozmowie z "Super Expressem".

Jak udało się ustalić "Super Expressowi" w 2021 roku, wysokość świadczenia legendy polskiej sceny komediowej, to 2 tysiące złotych miesięcznie.

Bohdan Łazuka choć oficjalnie przeszedł na emeryturę, to cały czas daje recitale w naszym kraju. Do tego regularnie pobiera tantiemy za filmy i piosenki.

