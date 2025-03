Doda i Edyta Górniak wymieniły przez lata wiele złośliwości. Ale to już przeszłość. Dziś gwiazdy są sobie życzliwe. Wszystko zmieniło się w listopadzie ub.r. podczas finału "Tańca z Gwiazdami" w telewizji Polsat. Po występie Górniak, która była gościem muzycznym programu, Doda podeszła do niej, by pogratulować występu. Panie porozmawiały przez chwilę i uściskały się. Nie spodziewały się, że ich szczery odruch zostanie nagrany i sfotografowany. Stały wtedy bowiem za kulisami.

Polskie media oszalały. Nie było nikogo, kto nie skomentowałby tego wielkiego pogodzenia. Ba! Zgoda artystek zaczęła nawet inspirować inne skłócone gwiazdy, które wzięły przykład z wokalistek i również się pogodziły. Doda i Edyta Górniak spotkały się zaś na wspólnej, przedświątecznej kolacji. Edi zaprosiła koleżankę do swojej ulubionej restauracji z prestiżowym, warszawskim hotelu.

Doda i Edyta Górniak na jednej scenie już w maju!

Ci, którzy marzą o tym, by zobaczyć Dodę i Górniak na jednej scenie, doczekają się już w maju! A to wszystko dzięki stacji Polsat, w której pogodziły się artystki. Teraz obie wystąpią na festiwalu Polsat Hit Festiwal 2025 w Sopocie. Pojawią się na scenie w czasie koncertu "Gdzie się podziały tamte prywatki" w sobotę 24 maja. Oprócz nich w wyjątkowym koncercie, przypominającym największe polskie przeboje, wystąpią także: Wojciech Gąsowski, Roxie Węgiel, Urszula, Kuba Badach czy Jeden Osiem L.

Polsat Super Hit Festiwal 2025 - kto wystąpi?

Telewizja Polsat ogłosiła program całego festiwalu w Sopocie. Jakie koncerty przygotowano i kto na nich wystąpi?

Pierwszy dzień festiwalu rozpocznie jubileusz zespołu Feel. Zaraz po nim odbędzie się koncert "Radiowy przebój roku", podczas którego usłyszymy: Oskara Cymsa, Wiktora Dydułę czy Smolastego. Dzień zakończy jubileusz 30-lecia wydania płyty Kayah "Kamień".

Drugi dzień festiwalu to krągły jubileusz 50-lecia współpracy artystycznej Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza. Po wspomnianym koncercie "Gdzie się podziały tamte prywatki" odbędzie się zaś koncert "Krajewski by Krajewski", podczas którego na scenie wkroczy m.in. Maryla Rodowicz czy Piotr Cugowski. Trzeciego i ostatniego dnia festiwalu scenę przejmą kabarety.

