Takie frykasy zajadały Górniak z Dodą. "Wygląda apetycznie, podobnie jak ty!"

Doda i Górniak postanowiły uczcić spotkanie po latach w finałowym odcinku 15. edycji "Tańca z gwiazdami". Moment, w którym wokalistki przytuliły się na zgodę, przejdzie zapewne do historii, nie tylko Polsatu. Edyta Górniak finale tanecznego show zaśpiewała piosenkę ze swojej nowej płyty "My Favourite Winter”, a Doda za kulisami jej pogratulowała występu. I choć hałas był wokół ogromny, piosenkarki zdołały wymienić kilka miłych słów, a co najważniejsze przytuliły się i dały sobie "buziaki". Ale na tym się wcale nie skończyło!

Tym zajadały się Górniak z Dodą

Do niedzieli 17 listopada 2024 roku między Dodą a Górniak trwała "zimna wojna". Gwiazdy nie szczędziły sobie, mniej lub bardziej, zawoalowanych złośliwości i nic nie zapowiadało zgody. A jednak, nadszedł ten moment, kiedy dwie wybitne wokalistki "zakopały wojenny topór". Tydzień po finałowym odcinku TzG Edyta Górniak i Doda zjadły razem kolację. Jakie frykasy leżały na stole - zobacz w naszej galerii zdjęć.

Zdradzamy: kolacja odbyła się u Edyty Górniak, która suto zastawiła stół, ale zdradziła przy tym, że nie umie gotować. Na nagraniu słyszymy, jak Górniak zachęca Dodę do smakowania potraw i serwuje jej przy tym niezły komplement!

Szokujące wyznanie Górniak

Mam nadzieję, że ci posmakuje! (...) Ale nie umiem gotować. Wygląda apetycznie, podobnie jak ty!

Wspólny przekaz gwiazd do fanów

Na stole u Edyty Górniak królowały ryby w różnych odmianach i fikuśne wypieki na słono, Nie uchwycono momentu, w którym panie jadły, za to widać jak się do siebie przytulają. Doda otula silnym ramieniem Górniak, która wtula się w nią jak mała dziewczynka. I razem przekazują swoim fanom coś bardzo ważnego!

Siema kochani, wszystkich naszych fanów pozdrawiamy! Wiemy, że czekaliście na ten moment, oto on! Jak derby, Cracovia z Wisłą Kraków! - ogłosiła Doda. Serdecznie was pozdrawiamy i całujemy i pragniemy zainspirować. Warto być otwartym, odważnym, dobrym, czułym... - dodała Górniak. Możecie nam już zazdrościć jak ładnie wyglądamy - podsumowała Doda.

Czy te urocze scenki zwiastują coś większego? Niebawem się przekonamy! Teraz możesz zobaczyć to wszystko w naszej galerii zdjęć.

