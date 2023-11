Zenek Martyniuk i jego żona nie byli na ślubie syna

Daniel Martyniuk przekazał nowe wiadomości o rodzinie. Po jego ślubie z Faustyną zrobiło się spore zamieszanie, bo mama pana młodego - Danuta Martyniuk - stwierdziła, że nic nie wie o uroczystości. Faktem jest, że zarówno jej, jak i Zenka Martyniuka na ślubie syna nie było. Potem okazało się, że rodzice jednak wiedzieli o matrymonialnych planach Daniela Martyniuka. - Cieszymy się szczęściem Daniela. Życzymy im pięknych wspólnych lat w zdrowiu i dostatku - mówiła nam pani Danuta. A jej nowa synowa w rozmowie z Pudelkiem podkreśliła, że "rodzina pobłogosławiła" ich przed wyjazdem i "wspierała bardzo w przygotowaniu całej ceremonii" - W Polsce mamy zaplanowaną uroczystość, aby z bliskimi, rodziną, chrzestnymi podzielić się naszym szczęściem - uchyliła rąbka tajemnicy Faustyna. Teraz o rodzicach wygadał się Daniel Martyniuk.

Pilna wizyta Daniela Martyniuka u rodziców. Wygadał się o Zenku i Danucie

Wygląda na to, że o żadnym konflikcie w rodzinie Martyniuków mowy nie ma. Pojawiły się nowe wiadomości! Syn Zenka Martyniuka wybrał się do rodziców z pilną poślubną wizytą. A więc to prawda, że dobrze układają się stosunki Zenka, Danuty, Daniel i Faustyny. Uff...- Dzisiaj właśnie przyjechaliśmy spotkać się z moimi rodzicami, a w następny weekend pojedziemy do rodziców Faustyny do Sierpca. Mamy dla bliskich pamiątki, w tym obraz wodospadu przy którym z żoną wzięliśmy ślub - wyjawił syn Zenka Martyniuka w rozmowie z Plotkiem. Świeżo upieczeni małżonkowie szykują też prawdziwy tour po bliższej i dalszej rodzinie. - Planujemy odwiedzić też resztę rodziny – Marlenę, siostrę Faustyny z mężem i dziećmi, nasze babcie, dziadka, ciocie, wujków… Przyjechała nawet moja kuzynka z Australii, Santa z mężem, którzy zostaną już do naszej uroczystości w Polsce. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i w te najbliższe dni chcemy się tym szczęściem z bliskimi dzielić - tłumaczył Daniel Martyniuk.

