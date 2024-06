Aktorka tak chodziła po Warszawie w biały dzień! Co ona ma na głowie?!

Ada Fijał w szokującej stylizacji

Ada Fijał jako złota rybka na stołecznych ulicach? Jak widać - wszystko jest możliwe. Co prawda Fijał słynie z ekstrawaganckiego stylu i często zaskakuje stylizacjami, ale ta czapka jednak sprawiła, że nawet w redakcji "Super Expressu" unieśliśmy brew. Otóż - jak udało nam się ustalić - stylizacja aktorki to kostium do przedstawienia. Nie chodzi jednak o rolę w ekranizacji "Małej Syrenki", a o przedstawienie dla dzieciaków. Gwiazda, wraz z innymi rodzicami, wystąpiła dla uczniów szkoły, do której uczęszcza jej syn - 10-letni Antek. Ależ go rozpieszcza!Ada Fijał na komunii syna w sportowych butach i okularach za 2 tysiące. Lepiej od Rutkowskiego?

Ada Fijał z rybą na głowie

Ada Fijał paradowała po warszawskich ulicach w złotym garniturze i gorsecie, które spokojnie mogłyby uchodzić za stylizację na wieczorną imprezę. Jednak to dodatki zwracały uwagę przechodniów...

Aktorka i fanka mody miała na sobie złote kozaczki na szpilce z marszczoną cholewką i żółte, nieco kosmiczne okulary przeciwsłoneczne. To jeszcze nic! Całość uzupełniła... czapka w kształcie rybki na głowie. Zasięgnęliśmy języka i ustaliliśmy, że gwiazda tak zaprezentowała się na deskach teatru "Kamienica". Chodzi jednak o szczególny, zamknięty pokaz dla dzieci.

Fijał komentuje prezenty komunijne syna Rutkowskiego. Padły mocne słowa

Rodzice przygotowali przedstawienie dla dzieciaków ze szkoły Antka, syna Ady, w którym ona - wraz z innymi opiekunami - zagrała na scenie. Jak udało nam się dowiedzieć, sztuka nosiła tytuł "Supermoce". Kostiumy były iście bajeczne, co możecie podziwiać w naszej galerii zdjęć poniżej:

