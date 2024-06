Fijał komentuje prezenty komunijne syna Rutkowskiego. Padły mocne słowa

Jakiś czas temu 9-letni synek Ady Fijał poszedł do komunii świętej. Chłopiec podobno sam zdecydował, o tym, aby przyjąć sakrament. Aktorka napisała nawet o tym na swoim instagramowym koncie. W rozmowie z "Super Expressem" wyjawiła, jakie prezenty dostało jej dziecko. Fijał wypowiedziała się również na temat podarków, jakie otrzymał syn Krzysztofa Rutkowskiego.

Ada Fijał wyjawiła prawdę na temat komunii synka

Ada w rozmowie z "Super Expressem" wyjawiła, że jej synek sam podjął decyzję. Okazuje się, że dziecko aktorki jest bardzo świadome.

"Mój syn przystąpił do komunii. Sam o tym zdecydował - to była jego decyzja. Tak stwierdziliśmy, że pozwolimy mu na tą decyzję, już jest na tyle duży i na tyle rozumie, że mógł zdecydować sam" - wyznała w rozmowie z nami Ada Fijał.

Fijał w szoku, kiedy dowiedziała się, co dostał syn Rutkowskiego

W dalszej części wywiadu zapytaliśmy jakie prezenty chłopiec dostał z okazji tak ważnego wydarzenia. Ada Fijał była w szoku, kiedy dowiedziała się, że Krzysztof Rutkowski dał swojemu synowi z tej okazji bardzo drogie podarki. Warto przypomnieć, że Krzysztof Rutkowski Junior otrzymał od rodziców aż dwa samochody. Wartość jednego auta to ponad 200 tysięcy złotych.

"Prawdziwe?" - zapytała wyraźnie zszokowana Ada Fijał.

W dalszej części rozmowy, kiedy emocje już opadły, Fijał wyznała, że ona oraz jej mąż nie zdecydowali się aż na taki wydatek.

"Tak odważni nie będziemy i nie byliśmy na razie. Dostał prezenty, cieszył się jak każde dziecko, no to jest chyba normalne, że dzieci kochają prezenty" - wyznała nam aktorka.

Gwiazda w rozmowie z nami wyjawiła też, co konkretnie dostał chłopiec. Okazuje się, że były to zabawki, ale też koperty z pieniędzmi.

"Dostał parę zabawek. No i oczywiście dostał też jakieś "historie kopertowe". Nie wszyscy mieli pomysł, na to, co mogą mu kupić, więc jest to łatwiejsze" - mówiła Ada.

Gwiazdę zapytaliśmy też o to, czy "zagarnęła" koperty z gotówką po komunii swojego syna. Ada wyznała, iż według niej byłoby to niesprawiedliwe. Wszystkie prezenty zostają przy dziecku.

"On tym sobie wszystkim zarządza i on decyduje, co z tym zrobić. To byłoby niesprawiedliwe. To są jego pieniądze, jego koperty, jego prezenty więc zrobi z tym co będzie uważał" - powiedziała nam Fijał.

