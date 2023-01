Małgorzata Tomaszewska wspomina Adama Anusiewicza. Uczestnik "The Voice Senior" zmarł tuż przed premierą programu

Adam Anusiewicz był uzdolnionym wokalnie i muzycznie seniorem oraz uczestnikiem 4. edycji programu TVP1 "The Voice Senior", który miał swoją premierę 7 stycznia 2023 roku. Niestety, mężczyzna nie doczekał odcinków ze swoim udziałem. Adam Anusiewicz zmarł w październiku po walce z rakiem trzustki. 61-latek miał już przerzuty, jednak to nie powstrzymało go przed spełnieniem marzeń. Jak mówił, udział w programie był jedną z największych przygód w jego życiu. W pierwszym odcinku podczas przesłuchań w ciemno 61-latek wykonał piosenkę "Living Next Door to Alice" zespołu Smokie. Trenerzy byli nim tak zachwyceni, że niemal od razu odwrócili fotele

Małgorzata Tomaszewska wspomina Adama Anusiewicza. "Do ostatnich dni spełniał swoje marzenia"

Odejście Adama Anusiewicza bardzo poruszyło nową prowadzącą "The Voice Senior", Małgorzatę Tomaszewską. Kobieta opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie z mężczyzną i opisała kulisy ich pierwszego spotkania.

"Gdybym wiedział, że to Małgosia, to miałbym ze sobą róże"... to były pierwsze słowa Adama, kiedy się poznaliśmy. Rozmawialiśmy długo i byłam pod ogromnym wrażeniem jego historii, ale też tego, jak potrafi o niej barwnie i pięknie opowiadać. Podczas spaceru po Starówce i długiego wywiadu miałam wrażenie, że Adam robi podsumowanie swojego życia. Dziś już wiem dlaczego. Pamiętam, jak cudownie opowiadał i dziękował swojej żonie, wspominał długie rejsy, ciekawe występy, dawną rzeczywistość w Polsce. To była cenna rozmowa i nigdy jej nie zapomnę. Podobnie jak łez wzruszenia. Adama i moich. Do ostatnich dni spełniał swoje marzenia - czytamy.

Na koniec Małgorzata Tomaszewska zwróciła się do rodziny zmarłego uczestnika "The Voice Senior" oraz do niego samego.

- Ciepło przytulam rodzinę Adama - jesteście wspaniali. Pewnie to wiecie, ale przekażę, co usłyszałam: Adam bardzo doceniał, że was miał. W kolejnych odcinkach "The Voice Senior" niespodzianka dla ciebie, Adamie. Zresztą... już to przecież widziałeś z góry - napisała.

i Autor: Instagram/@malgorzata__tomaszewska