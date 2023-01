Nie żyje uczestnik The Voice Senior. Adam Anusiewicz nie doczekał odcinków ze swoim udziałem. Wzruszające wspomnienie uczestnika

Nie żyje uczestnik The Voice of Senior. Pierwszy odcinek ze zmarłym Adamem Anusiewiczem

Adam Anusiewicz to jeden z uczestników The Voice od Senior 4. Mężczyzna zgłosił się do programu w trudnym dla siebie momencie życia. Chwilę wcześniej dowiedział się o swojej ciężkiej chorobie. 61-latek walczył z nowotworem trzustki. Mężczyzna miał już przerzuty, jednak to nie przeszkodziło mu, aby spełnić jedno ze swoich marzeń i wystąpić w muzycznym show. Już podczas nagrań do odcinka The Voice Senior 4. edycji Adam Anusiewicz mówił o swojej chorobie. W marcu 2022 r. zacząłem doświadczać dolegliwości, jakich wcześniej nie miałem. Byłem w kilku szpitalach i zdiagnozowano niezbyt przyjemną chorobę, nowotwór trzustki z przerzutami - powiedział wówczas. O śmierci uczestnika The Voice Senior 4 poinformowało TVP< które zamieściło wzruszający film upamiętniający Anusiewicza. Są na nim wypowiedzi 61-latka z castingów. Obecnie dosyć szybko się męczę i to się da zauważyć na scenie, gdzie już godzinny koncert na stojąco ciężko mi wytrzymać. No ale mam stołeczek, także w dalszym ciągu gram, śpiewam i koncertuję. Ja się z tym nie godzę. Staram się cały czas podchodzić do życia na zasadzie „bierz życie za rogi, alleluja i do przodu - mówił uczestnik show w sierpniu w czasie nagrań programu.

Adam Anusiewicz nie żyje. Byl uczestnikiem The Voice Senior Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Odcinek The Voice Senior z Adamem Anusiewiczem

Publikacja TVP ma związek z pierwszym odcinkiem The Voice Senior, w którym widzowie będą mogli obejrzeć nieżyjącego Adama Anusiewicza. Pierwsze odcinki 4. edycji The Voice Senior pojawią się na antenie TVP2 w sobotę, 7 stycznia 2023 o godzinie 20. - Niestety, w październiku 2022 r. Adam Anusiewicz odszedł. Mimo że nie ma go już z nami, widzowie będą mogli oglądać muzyczną drogę Adama Anusiewicza w talent show telewizyjnej Dwójki. Jak sam mówił, udział w programie był jedną z najwspanialszych przygód, jakiej przyszło mu doświadczyć - podano w zapowiedzi nowego odcinka.