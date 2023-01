Piotr Hubert z "Sanatorium miłości 4" zaśpiewa w "The Voice Senior"! Król Turnusu ma piękny głos

Piotr Hubert Langfort to uczestnik 4. edycji "Sanatorium miłości", który szybko zaskarbił sobie sympatię widzów i innych kuracjuszy. Seniorzy i seniorki polubili go tak bardzo, że to właśnie jemu przyznali zaszczytny tytuł Króla Turnusu. Skromny Piotr Hubert nie mógł uwierzyć, że przypadło mu to miano. Początkowo mężczyzna uchodził za małomównego i poważnego, ale z czasem zaczął się otwierać. Pokazał, że jest wrażliwym oraz muzycznie uzdolnionym człowiekiem. Piotr Hubert gra na gitarze, keyboardzie i śpiewa. W jednym z odcinków "Sanatorium miłości" jego wykonanie piosenki "Love Me Tender" Elvisa Presleya wywołało u kuracjuszek łzy wzruszenia! Teraz będzie mógł zaprezentować swój talent w "The Voice Senior".

Piotr Hubert z "Sanatorium miłości" pojawi się w "The Voice Senior". Zaśpiewa przebój Elvisa Presleya

W sobotę,7 stycznia na antenie TVP2 premierę będzie miała czwarta już odsłona "The Voice Senior". Piotr Hubert oraz inni uczestnicy zaśpiewają przed Marylą Rodowicz, Piotrem Cugowskim i debiutującymi w roli trenerów Alicją Węgorzewską oraz Tomaszem Szczepanikiem. W premierowym odcinku programu gwiazdor "Sanatorium miłości" ponownie wykona przebój Elvisa Presleya "Love Me Tender".

- Biorąc udział w tym programie, chciałbym się sprawdzić, ile jestem wart jako śpiewak. Jeśli ktoś mi powie: jest OK, to będę się cieszyć - powiedział tuż przed wyjściem na scenę.

Piotrowi Hubertowi muzyka towarzyszyła od urodzenia. W podstawówce i na koloniach miał przezwisko "Śpiewak", jednak mimo ogromnej pasji, nie poszedł do szkoły muzycznej. Jak wyznał, chciał kontynuować rodzinne tradycje hutnicze. W 1988 roku wstąpił do zespołu pieśni i tańca, co było jego odskocznią od pracy.

- Przeszedłem casting i zostałem przyjęty jako solista. Uwielbiałem śpiewać w chórze, a zwłaszcza klasykę - wspominał 64-latek z Siemianowic Śląskich.

Co ciekawe w programie "Sanatorium Miłości" Piotr Hubert Langfort miał okazję zaśpiewać z Alicją Węgorzewską. Czy śpiewaczka operowa rozpozna głos Piotra i odwróci swój fotel? Tego dowiemy się już w sobotę, 7 stycznia, o godzinie 20:00 w TVP2!