Adam Zdrójkowski to jeden z bardziej znanych aktorów i prezenterów młodego pokolenia. Na swoim koncie 24-latek ma udział w popularnych serialach czy prowadzenie show-biznesowych imprez. Od jakiegoś czasu jest prowadzącym show "Must Be the Music. Tylko muzyka". To właśnie na planie tego programu opowiedział nam, jak planuje dalej rozwijać swoją karierę. Szykuje się coś nowego w jego zawodowym życiu?

Adam Zdrójkowski w śniadaniówce Polsatu? Wszystko wyjawił

Adama Zdrójkowskiego zapytaliśmy o to, w jakim kierunku chce, aby jego kariera się potoczyła. Młody celebryta przyznał, że spełnia się na różnych polach. Nie zamyka tylko na jedną pracę. Cały czas gra w serialach, ale można go też zobaczyć w roli prowadzącego różnego rodzaju programy rozrywkowe.

"Ja też realizuję się branży szeroko pojętej show-biznesowej i aktorskiej. Tu nie ma takich możliwości i pola manewru. Jest bardzo dużo projektów, które gdzieś tam dzieją się poza moją świadomością. Ja też wiem, że jestem aktorem bardziej komercyjnym jednak. Mniej filmowym, tylko jednak bardziej serialowym, telewizyjnym, więc tych produkcji też nie robi się tak z dnia na dzień. Także ja sobie działam gdzieś tam, cały czas gdzieś gram, ale no na pewno staram się rozdzielać te swoje działania na bycie hostem, prowadzącym i również w tej dziedzinie aktorskiej, a bardzo lubię to. Naprawdę kocham prowadzić, kocham rozmawiać z ludźmi - to jest super" - wyjawił Zdrójkowski w "Super Expressie".

Adama Zdrójkowskiego zapytaliśmy o to czy nie chciałby stać się jednym z prowadzących śniadaniówki w Polsacie. Młody gwiazdor wyjawił nam, że to jeszcze nie czas na tego typu prace. Wyszło, iż nie uważa się za osobę wiarygodną do takiej roli.

"halo tu polsat! jest super, ale ogólnie chyba raczej to nie jest jeszcze ten czas. Wydaje mi się, że jestem za młody. Mógłbym nie być tak wiarygodny, jakbym tego chciał, więc myślę, że śniadaniówki jeszcze na mnie poczekają" - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Adam Zdrójkowski.

Na pytanie, czy za kilka lat (2 lub 3 lata) widzi się w tego typu programach, odpowiedział, że jest taka możliwość. Nam pozostaje więc trzymać za 24-latka mocno kciuki.

"No coś takiego na pewno" - wyznał nam Zdrójkowski.

