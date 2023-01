Adrianna Kalska i Mikołaj Roznerski wylecą z „M jak miłość”? Fani mają już dość!

Kalska i Roznerski rok temu potwierdzili swoje rozstanie. Część fanów aktorów ciągle jednak łudzi się, że para, która spędziła ze sobą cztery lata, zejdzie się ponownie. Co więcej, ostatnio podejrzewała nawet, że tak się stało. Pojawiły się bowiem spekulacje, że Adriana i Mikołaj spędzili razem wakacje na Dominikanie. „Wielkie brawa. Okazało się, że w Polsce mamy więcej detektywów niż grzybów po deszczu” – śmiała się aktorka, sugerując w dalszej części wpisu, że informacje te są nieprawdziwe. Jednak to nie powstrzymało fali hejtu. Zresztą w mediach co chwila pojawia się wiele informacji na temat byłych kochanków. „Są razem, nie są, wrócili do siebie, a może znowu się rozstali”. Nie sprzyja to ich nowemu wizerunkowi.

Twórcy serialu „M jak miłość” mają również dość tego całego zamieszania. Grani przez Kalską i Roznerskiego bohaterowie nadal są razem, a widzowie niechętnie patrzą na udawaną miłość na ekranie. Miesza im się fikcja z rzeczywistością. Dlatego też twórcy ukochanej przez miliony Polaków telenoweli poważnie zastanawiają się nad zmianą scenariusza i rozstaniem Marcina i Izabeli Chodakowskich. Do obsady dołączył już nowy aktor, który uwodzi bohaterkę Kalskiej. A Mikołaj? Po latach wrócił na plan „Na dobre i na złe” – i powstały kolejne spekulacje na temat jego przyszłości w „M jak miłość”.

Jak odzyskać energię gdy za oknem szaro i smutno?

Posłuchaj porad Krystyny Mirek, autorki książki "Uwierz w szczęście"!