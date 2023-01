Już wiadomo, czy Kalska i Roznerski są razem! Fani będą usatysfakcjonowani?

Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski byli niegdyś ulubioną - nie tylko serialową - ale przede wszystkim życiową parą. Artyści, którzy zbliżyli się do siebie dzięki wspólnej pracy na planie serialu "M jak miłość", pozostawali w związku przez ponad dwa lata. Media spekulowały, czy nie doszło nawet do zaręczyn, ba, niektórzy twierdzili, że aktorzy przygotowują się do ślubu! Kres tej miłość nadszedł jednak w 2021 roku, kiedy Kalska oficjalnie napisała na Instagramie, że jej związek z Roznerskim przeszedł do historii.

Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski wrócili do siebie? Wszystko już jasne!

W ostatnich dniach internauci zwrócili jednak uwagę na zdjęcia, jakie pojawiły się na instagramowych profilach byłych zakochanych. Zarówno Adriana, jak i Mikołaj opublikowali w sieci ujęcia z plaży - ona aktualne, on (chyba) sprzed roku. Niektórzy uznali, że to dowód na to, że aktorzy spędzili razem Sylwestra i... wrócili do siebie! Właśnie takie spekulacje stały się pretekstem do wystosowania przez Kalską kolejnego oświadczenia.

- A teraz coś z cyklu „muszębosięuduszę”. Okazuje się, że kondycja naszego polskiego społeczeństwa wcale nie jest taka zła… Jest coraz mniej hejtu, ludzie są coraz bardziej życzliwi, są coraz bardziej świadomi swojej wartości i zadowoleni, że nie mają potrzeby zajmować się niesowimi sprawami. Wiedzą, że nie wszystko, co przeczytają, jest prawdą. Wielkie brawa. Ale przede wszystkim okazało się, że w Polsce mamy więcej detektywów niż grzybów po deszczu. (…) Wobec tego pytam, dlaczego frapują ich błahostki typu, czy klepki parkietu są ułożone w jodełkę klasyczną czy francuską, czy palmy to te palmy czy tamte, czy to to konkretnie miejsce czy tamto – zastanawiała się, dementując domysły internautów.

Cóż, fani pary z pewnością będą zawiedzeni, bo liczyli, że jest szansa na odbudowanie tej relacji. Tymczasem koniecznie przeczytajcie, co w "M jak miłość" dzieje się z wątkiem granych przez Kalską i Roznerskiego bohaterów. Tam też kryzys!