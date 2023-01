"No, Boże, co mam powiedzieć?"

Mikołaj Roznerski i Adriana Kalska poznali się na planie serialu "M jak miłość". Bardzo szybko okazało się, że świetnie dogadują się również prywatnie. Stworzyli parę nie tylko na ekranie, ale i poza nim. Kalska i Roznerski chętnie pokazywali się razem, również publicznie, i nie szczędzili sobie czułości.

Aktorska para zaręczyła się w Wenecji. Fani z niecierpliwością wyczekiwali ślubu, do którego jednak nigdy nie doszło. Mówiło się za to o kryzysie w relacji Kalskiej i Roznerskiego. Z czasem do do mediów przedostała się wieść o rozstaniu pary. Swego czasu łączono Roznerskiego z Anną Głogowską. Ta jednak pokazuje się w mediach społecznościowych z tajemniczym brunetem. Czyżby Roznerski i Kalska postanowili dać sobie jeszcze jedną szansę?

Kalska i Roznerski wrócili do siebie? Czy to dowód?

Na instagramowych profilach Adriany Kalskiej i Mikołaja Roznerskiego pojawiły się zdjęcia, które wzbudziły spore zainteresowanie. Wygląda na to, że oboje spędzili Nowy Rok za granicą, w ciepłych krajach. Kalska ujawniła, że przebywała w słonecznej Dominikanie, Roznerski z kolei był nieco bardziej tajemniczy.

Fani jęli zastanawiać się, czy aktorzy wybrali się na wspólne wakacje. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy Kalska i Roznerski dali sobie jeszcze jedną szansę. Nie ma także pewności, że wybrali się oni w to samo miejsce. Część fanów wciąż jednak wierzy, że aktorska para do siebie wróci.

