Adrianna z "Królowych życia" wróciła do domu z Dubaju i przeżyła dramat

Co za zrządzenie losu

Gwiazda "Królowych życia" słynie z pokazywania swojego życia prywatnego. Adrianna Eisenbach w sierpniu poślubiła 24-letniego Dawida zaledwie po dwóch miesiącach od zaręczyn w romantycznej scenerii Kapadocji w Turcji. Na jej Instagramie, który śledzi 184 tysiące osób, można zobaczyć jak robi sobie nowe "dziary", czy chwali się nowym uzębieniem. Celebrytka tatuażami ma pokryte niemal całe ciało. Aż trudno uwierzyć, że 6 lat temu wyglądała zupełnie inaczej. Adrianna Eisenbach pochwaliła się niedawno zdjęciem przed metamorfozą.

Teraz gwiazda programu TTV opowiedziała o dramacie po powrocie z wakacji z cieplutkiego Dubaju do zimnej i zaśnieżonej Polski. - Mamy troszkę problem z tą temperaturą. (...) Jak wróciliśmy, to włączyliśmy ogrzewanie, bo było 14 stopni u nas w domu. Masakra! I nie działa nam ogrzewanie w łazience. Trzeba to naprawić, a pan ma czas dopiero jutro rano - powiedziała załamana Adrianna Eisenbach.