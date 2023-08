Adrianna Eisenbach dała się poznać polskiej publiczności dzięki reality show TTV "Królowe Życia". Widzowie z wypiekami na twarzy oglądali jej perypetię. Sporą dawkę humoru zapewniały odcinki z udziałem jej mamy, która widzowie pokochali za otwartość i niesamowitą energię. Obie Panie łączy niepowtarzalna więź. Teraz w życiu bohaterki programu wielkie zmiany! Wyszła za mąż, wszystko udokumentowała na swoim Instagramie!

Adrianna Eisenbach wyszła za mąż. Serce przebojowej influencerki skradł 30-lat młodszy przystojniak

Dwa miesiące temu David Zlatan, podczas pobytu w Turcji, oświadczył się ukochanej. Gwiazda opublikowała na Instagramie sesję zdjęciową, którą zorganizowała mama Davida. Zakochani, ubrani w okolicznościowe stroje, z radością pozowali na tle wiejskich krajobrazów.

- Ślub na biało … czy to w tym wieku wypada ? Nigdy nie mierzyłam i nie miałam na sobie białej sukienki . Nigdy David nie miał na sobie garnituru . Jak nas ubierali to było takie dziwne uczycie …. Ekscytacja , wzruszenie , romantyka , ciekawość .Nie mogliśmy się doczekać jak będziemy wyglądać . Gdy spojrzeliśmy w lustro , popatrzyliśmy na siebie , uśmiech był na naszej twarzy , lzy napełniły się do oczu i w tym momencie wiedzieliśmy że to będzie piękny moment … na pewno byłby to ogromny stres gdybyśmy sami to planowali . Sukienki i garnitur wybierali . Kwiaty , buty , fryzura , makijaż . Gości zapraszali , salę balową zamawiali , jedzenie uzgadniali . Mama Davida to wszytko zorganizowała i nas tak pięknie ubrała - podpisała pod zdjęciem na Instagramie.

Życzymy wszystkiego dobrego na nowej drodze życia.

i Autor: Instagram Adrianna Scandal Queen