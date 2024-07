Anita Sokołowska wróciła na plan Przyjaciółek! Co to za cud, skoro jej bohaterka nie żyje?

Ale awantura! Katarzyna Dowbor ostro poleciała po profesorze

Katarzyna Dowbor jest jedną z najbardziej lubianych polskich prezenterek telewizyjnych. Dla wielu fanów stała się także autorytetem moralnym w ważnych, życiowych sprawach. Prowadząca program "Nasz nowy dom" Dowbor otaczała potrzebujące rodziny ciepłym słowem, często także radą i towarzyszyła im w najtrudniejszych momentach życia. Nic dziwnego, że pokochały ją za to miliony.

Co wkurzyło Katarzynę Dowbor?

Dowbor od lat pokazuje swoim fanom na Instagramie, swoje ukochane zwierzęta, które traktuje jak ukochanych członków rodziny. Prezenterka w swojej posiadłości ma psy, koty, konie... Nic dziwnego, że dziennikarka w końcu postanowiła zabrać głos w głośnej awanturze, którą wywołał prof. Bralczyk. Znany językoznawca, miał powiedzieć, że zwierzęta "zdychają" i tak jest poprawnie w języku polskim. Co na to Dowbor?

- Długo się zastanawiałam, czy zabrać głos w tak bulwersującej sprawie, jak wypowiedź językoznawcy profesora Bralczyka. Jednak nie jestem w stanie udawać, że nic się nie stało. Stało się!!! Zwierzęta nie zdychają tylko umierają!!! Tak samo czują jak my, cierpią, kochają i umierają jak my!!! - napisała oburzona Dowbor na swoim profilu na Instagramie. - Słowo zdychać jest poniżające, lekceważące i obraźliwe. Trzeba być człowiekiem bez serca i bez empatii, by używać go wobec zwierząt czy ludzi. Mój Benio umarł rok temu i ciągle go opłakuję. Pepe odszedł… umarł i jest w moim sercu. Panie Profesorze, szacunek należy się naszym braciom mniejszym i w tym przypadku w nosie mam poprawność językową!!!

O co jest ta afera?

Fani Katarzyny Dowbor zebrali się tłumnie pod jej postem z psem na Instagramie. Jedni w zachwycie dziękują prezenterce za mocne słowa do profesora, inni stają po stronie Bralczyka. Awantura o poprawność językową Polaków trwa w najlepsze.

- Problem polega na tym, ze to ludzie nadali słowu „zdychanie” pejoratywnego znaczenia (negatywnego), a teraz oburzają się, ze określenie, ze pies zdechł jest poniżające. Prof. Bralczyk wytłumaczył i przedstawił etymologię tego słowa i nie ma w nim nic obraźliwego. Śmierć dotyczy wszystkich, ale z językowego punktu widzenia ludzie umierają, a zwierzęta zdychają - tłumaczy zwolenniczka Bralczyka na profilu Dowbor.

- Zgadzam się z każdym Pani słowem.Język polski się zmienia,nie jest martwym językiem.Czasy także się zmieniły.Tylko Pan profesor Bralczyk tkwi w martwym punkcie...Szkoda,kiedyś Go lubiłam.Nie ma na to mojej zgody.

